Valentijn Driessen: “Ele seria, sem dúvida, um excelente atacante para o Ajax”

Valentijn Driessen certamente consideraria Luuk de Jong um reforço para o Ajax, segundo o podcast Kick-Off do jornal De Telegraaf, divulgado no sábado. O atacante de 35 anos do FC Porto está enfrentando uma situação pessoal delicada e, por isso, voltaria para a Holanda, de acordo com o site Zerozero.

Segundo o meio de comunicação português, uma doença grave de um familiar na Holanda desempenha um papel decisivo na decisão do ex-jogador da seleção holandesa. De Jong sente que este é o momento certo para estar mais perto de sua família e oferecer apoio neste período difícil.

Driessen vai analisar na sexta-feira o futuro de De Jong. “Ele seria, naturalmente, um excelente atacante para o Ajax”, afirma o chefe de futebol do jornal matutino, associando o experiente atacante ao clube de Amsterdã.

“É claro que ele sofreu uma lesão grave. Vamos ver como ele se recupera disso”, diz o observador do Ajax, Mike Verweij, mantendo uma postura cautelosa em relação a De Jong. “Ele já está em idade avançada. Nesses casos, muitas vezes é preciso mais tempo para recuperar a forma. Mas o FC Twente, o Ajax... É claro que haverá vários clubes que poderiam aproveitá-lo muito bem.”

“O que se vê frequentemente na Holanda quando alguém se lesiona. E De Jong sofreu uma lesão grave e não jogaria mais durante toda a temporada. Eles dizem: vamos renovar seu contrato sob certas condições. Mas esse não é o caso. Pelo menos porque De Jong quer voltar”, acrescenta Driessen à análise sobre o atacante holandês.

“E essa foi uma das razões pelas quais ele escolheu o PSV novamente. E não quis mais ficar no exterior”, conclui Driessen, referindo-se ao retorno de De Jong ao PSV em 2022. No fim das contas, o atacante permaneceu fiel ao time de Eindhoven por três anos, antes de o FC Porto levá-lo para Portugal.