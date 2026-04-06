Valentijn Driessen critica duramente um grande nome da seleção holandesa

Valentijn Driessen está pessimista em relação à seleção holandesa na próxima Copa do Mundo. O analista da seleção holandesa do jornal De Telegraaf está preocupado, sobretudo, com o fato de que os principais jogadores da convocação do técnico Ronald Koeman passam a maior parte do tempo no banco.

“Isso não vai dar em nada para a seleção holandesa”, expressou Driessen na segunda-feira no programa Vandaag Inside. O comentarista explica por que está tão cético. “Gakpo é o nosso melhor atacante segundo Koeman, mas fica no banco do Liverpool. Reijnders é um dos melhores meio-campistas, mas fica no banco do Manchester City. Frimpong e Aké também ficam no banco.”“

“Van Dijk joga, mas comete três erros contra o Manchester City. Gravenberch entra em campo, mas é só isso. E quando você analisa toda a lista, fica completamente apavorado”, afirma o preocupado Driessen. “E Frenkie de Jong não joga pelo FC Barcelona, mas o Barcelona simplesmente ganha tudo.”

Johan Derksen concorda plenamente com seu colega de mesa. “Eu vi o sorteio e pensei: primeiro eles precisam passar pela fase de grupos”, prevê ele, referindo-se aos jogos difíceis contra Japão, Suécia e Tunísia.

Driessen passa então a focar no papel de Van Dijk como capitão da Oranje. “Ele tem personalidade, mas também finge um pouco isso em campo. Isso ficou claro agora contra o Manchester City.”

O apresentador Wilfred Genee chega, por fim, a uma conclusão dolorosa. “Não dá para contar com a seleção holandesa. Podemos desistir, ou isso não dá certo?”

“Acho que não dá. Pois quem entraria no nosso lugar?”, questiona Van der Gijp em voz alta. E acrescenta, com um tom de ironia: “Seria Aruba ou algo assim, ou Bonaire. Ou então o Suriname acaba indo mesmo.”