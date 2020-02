Valdir Espinosa: times, títulos e os principais feitos como técnico

Treinador campeão do mundo e da Libertadores com o Grêmio e ídolo do Botafogo morreu nesta quinta-feira(27), aos 72 anos

Nesta quinta-feira (27), Valdir Espinosa morreu após sofrer uma complicação resultante de uma cirurgia no abdômen. Aos 72 anos de idade, ele estava atuando como diretor de futebol no , clube com o qual possui grande identificação. Mas não é apenas o clube da estrela solitária que tinha boas lembranças do treinador.

Hoje o dia amanheceu triste, nos despedimos do nosso ídolo Valdir Espinosa. Seremos eternamente gratos a ti por ter nos levado às nossas maiores glórias. Que você continue guiando nossos corações Tricolores aí de cima. ⭐🇪🇪 pic.twitter.com/hCEot3BYIM — FBPA (@Gremio) February 27, 2020

Nascido em Alegre, Espinosa começou sua carreira como jogador de futebol, atuando pelo Grêmio. Em oito anos de carreira, também teve passagens por , e Esportivo. Neste último, inclusive, iniciou sua carreira de treinador, em 1979, um ano após pendurar as chuteiras.

É com muita dor e imenso pesar que o Botafogo de Futebol e Regatas comunica o falecimento do Professor Valdir Espinosa, aos 73 anos. Comandante do título Carioca em 1989, Espinosa exercia a função de Gerente Técnico desde dezembro de 2019. pic.twitter.com/yoPe40FNo5 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 27, 2020

Como técnico, Valdir se tornou um profissional de renome, principalmente após voltar para o Grêmio, em 1983. A frente do tricolor gaúcho, o comandante tinha um time cheio de craques em suas mão, como Renato Gaúcho, Mário Sérgio e De Léon, e acabou conquistando os títulos da Libertadores da América e do daquele ano.

🏴LUTO🏴

Dia triste para os Gremistas. Morreu hoje nosso Técnico Campeão do Mundo, o querido Valdir Espinosa.

Gratidão Eterna da Nação Tricolor por tudo que fez pelo Grêmio e que Deus conforte sua Família nesse momento de dor 🥺🙏🏼🇪🇪 pic.twitter.com/bbJ5XDhHT5 — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 🏆🏆🏆🇪🇪 (@bernapoa2) February 27, 2020

Depois de mais um ano no Grêmio e passagens por e , Valdir chegou ao Botafogo em 1989 com a missão de conquistar o título carioca, feito que o clube não realizava havia 21 anos. E a missão foi cumprida com sucesso. A equipe foi campeã estadual daquele ano de maneira invicta diante do na final.

O Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Valdir Espinosa, um vitorioso e respeitado esportista do nosso país. O clube se solidariza e presta condolências aos familiares, amigos e admiradores do ex-treinador, atleta e dirigente. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 27, 2020

Então, Espinosa acumulou passagens por diversos clubes no e no exterior como treinador, colecionando títulos estaduais por , Ceará e . Até que em 2016 retornou ao Grêmio, mas dessa vez para atuar como diretor de futebol, participando do título da daquele ano. Ele foi demitido por alguns problemas de relacionamento com outros membros da diretoria tricolor pouco antes da conquista da Libertadores de 2017.

O velório do eterno professor será realizado nesta quinta-feira (27), das 15h às 22h (de Brasília), no Salão Nobre de General Severiano, sede do Botafogo.

O Esporte Clube lamenta profundamente a morte de Valdir Espinosa, treinador tricolor na série A de 2005. Que Deus conforte os familiares e amigos. Descanse em paz. 🌹

— Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) February 27, 2020