Vaias, poucos gols... Messi fracassou na primeira temporada de PSG?

Com apenas quatro gols na Ligue 1 e quatro partidas restantes da temporada 2021/22, este é Lionel Messi como nunca o vimos antes.

No Barcelona, ​​o sete vezes vencedor da Bola de Ouro atingiu regularmente recordes astronômicos de gols. Por 12 temporadas consecutivas no Camp Nou, Messi marcou pelo menos 25 gols no campeonato, incluindo 50 gols em 2011/12.

No entanto, em sua primeira aventura longe do seu clube de formação, é improvável que ele atinja dois dígitos em quatro jogos restantes.

De fato, o técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, indicou na entrevista coletiva pré-jogo que o foco está em ter Kylian Mbappé como artilheiro da liga. De fato, isto é uma grande tentativa em seduzir o francês a continuar no clube, com o Real Madrid observando atentamente essas movimentações.

A temporada explosiva de Mbappé, no entanto, veio, até certo ponto, à custa de Messi, que viu seu papel em campo ser sutilmente alterado de protagonista para uma espécie de garçom.

Isso aconteceu, pelo menos em parte, devido ao tempo de adaptação que Messi teve ao futebol francês, que colocou Mbappé na linha de frente do time.

Também houve um elemento inoportuno em sua baixa contagem de gols. Afinal, nenhum jogador, em nenhuma das cinco grandes ligas da Europa, acertou mais na trave do que Messi, que acertou oito vezes – duas vezes mais do que marcou.

Por mais que seus críticos gostem de observar seu baixo desempenho – até mesmo os próprios fãs o vaiaram nesta temporada – há razões legítimas pelas quais ele trabalhou duro.

Pior, seu nível foi analisado em grande parte através de um prisma de gol.

Getty Images

Dado seu novo papel e os problemas que o PSG teve para se consolidar como um todo, as lutas pessoais de Messi ficaram fora de proporção, embora não há como negar que ninguém esperava que ele estivesse com tão poucos gols nesta etapa da temporada.

“É uma liga mais física, onde os jogos são muito disputados, onde há muitas idas e vindas”, disse Messi, ao Sport, algumas semanas depois de chegar ao PSG. “Os jogadores são fortes e rápidos. Fisicamente, muda muito."

“Na Espanha, todos os times tentam jogar muito mais e ficam com a bola longe de você se você não pressionar bem. A maior diferença, porém, é fisicamente.”

Maurício Pochettino, técnico da equipe, também explicou os desafios que seu compatriota enfrentou.

“Entre Covid, lesões e a seleção argentina que o chama todos os meses, suas chances de adaptação são limitadas”, disse ele, ao El Pais, em fevereiro.

“Ele nunca deu desculpas e nós também não. Mas ele nunca jogou em outro clube além do Barcelona e quando você chega em um novo time, você sempre passa por um processo natural de encontrar seu lugar."

“Lesões, viagens e não estar com seus companheiros de equipe aumentam o tempo para a equipe se adaptar ou para você encontrar a melhor versão de si mesmo.”

E ficou evidente, desde que ele joga regularmente, que a magia ainda perdura, mas não da maneira como os torcedores de todo o mundo se acostumaram a ver.

Em vez de um goleador nato, Messi tornou-se um assistente.

Getty Images

Da mesma forma que seu rival de longa data, Cristiano Ronaldo, adaptou seu jogo à medida que envelheceu para se tornar um centroavante e, portanto, mais desenvolto na área, o argentino agora ocupa espaços entre o meio-campo e o ataque para dar oportunidades aos outros, como Mbappé.

Messi marcou 13 gols nesta temporada, com uma assistência a cada 138 minutos.

Existem apenas quatro jogadores em toda a Europa que jogaram mais de 10 jogos completos nesta temporada e estão abaixo da taxa de uma assistência a cada 138 minutos. O único a alcançar Messi é seu antigo companheiro de equipe do Barcelona, ​​Ousmane Dembélé.

Em termos de minutos por chance criada, ele está confortavelmente entre os 20 melhores jogadores das cinco grandes ligas da Europa, embora Neymar realmente lidere o PSG nesta categoria.

Não há dúvida de que Messi ainda está mostrando números de elite, mas eles estão em uma capacidade diferente do que os torcedores se acostumaram por quase 15 anos no Barcelona.

Enquanto isso, existem indícios brilhantes do que ele continua capaz de fazer quando tem tempo e espaço.

Seu gol na Liga dos Campeões contra o Manchester City - seu primeiro pelo clube - foi executado em um estilo de marca registrada, mas o gol contra o Lens no último fim de semana, que selou o título da Ligue 1, foi ainda maior.

As críticas sobre Messi, portanto, foram um pouco exageradas. Após uma difícil transição para o PSG, ele agora faz parte da base do meio-campo da equipe.

Mbappé pode ser a estrela, mas o papel do argentino é fundamental.