Isso porque a RD Congo, segundo suas próprias informações, está tentando convencer Brunner. Por causa de suas raízes congolesas, ele também tem condição de defender o participante da Copa do Mundo.

O técnico da seleção do Congo, Sebastien Desabre, confirmou em uma entrevista coletiva que houve contato com a família de Brunner: "Fomos até os pais dele para conversar. Mas não vamos pressioná-lo." No entanto, ele indicou que Brunner não está tomando essa decisão de forma fácil: "Ele é ligado ao Congo tanto quanto à Alemanha. Ele vai tirar um tempo para pensar, e então veremos em novembro o que vai sair disso."

Brunner foi campeão mundial e europeu sub-17 com a Alemanha. No triunfo na Copa do Mundo de 2023, ele foi o artilheiro e eleito o melhor jogador da fase final. Após um forte início de temporada no Monaco, ele faz parte da lista de 23 jogadores para os três últimos jogos das Eliminatórias rumo à Euro 2027.

Brunner, que havia trocado o Borussia Dortmund pelo Monaco em 2024, já marcou cinco gols em partidas oficiais nesta temporada pelo vice-líder da Ligue 1 francesa.

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, falou na quinta-feira, durante a convocação, sobre o atacante. "Eu não falei com ele, mas naturalmente estamos acompanhando tudo. Eu conheço Paris", disse Klopp. Hannes Wolf, chefe das categorias de base da DFB, seria "um grande defensor" de Brunner. Klopp prosseguiu: "Do ponto de vista futebolístico, ele tem ido muito bem recentemente e é um enorme talento há anos.

Quando Paris Brunner jogou pela última vez pela DFB?

O jogador de 20 anos vestiu pela última vez a camisa da DFB em novembro de 2025; em dois jogos pela seleção sub-20, marcou cinco gols.

Getty Images

A seleção alemã sub-21 joga primeiro na Letônia (26 de setembro) e em Malta (30 de setembro) na luta pela vaga na Euro, antes de encerrar a campanha em Bielefeld contra a Geórgia (6 de outubro). A equipe da DFB lidera seu grupo de classificação empatada em pontos com a Grécia; três vitórias seriam suficientes para o primeiro lugar graças ao confronto direto vencido. Como segunda colocada do grupo, provavelmente teria de disputar os playoffs.