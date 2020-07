Vai ter tapetão? Casos de Covid-19 na segundona de La Liga criam caos

Uma partida decisiva para rebaixamento e promoção foi suspensa após 12 testes positivos e adversários reclamam

A reta final da segunda divisão é alvo de polêmicas na . Depois de ter 12 casos de Covid-19 confirmados em seu o elenco, o Fuenlabrada teve sua partida contra o Deportivo suspensa. No entanto, o resultado da partida que o time disputaria nesta rodada teria influência direta na promoção e no rebaixamento para a próxima temporada .

A Federação, depois de várias reuniões, decidiu que apenas o jogo entre Deportivo e Fuenlabrada foi suspensa, porém, outros time estão se recusando a seguir com o campeonato.

Esta rodada marca os últimos jogos antes dos playoffs de acesso à primeira divisão. Em sexto lugar na tabela de classificação, o Fuenlabrada estava na briga para se garantir na disputa e competir por uma vaga na primeira divisão de 2020/21. Enquanto o Deportivo, 19º colocado, na zona do rebaixamento, ainda disputava a permanência na segundona para a próxima temporada.

A decisão de suspender somente este jogo, no entanto, não foi bem vista por outros times envolvidos nas disputas. O , oitavo colocado, emitiu uma nota oficial se dizendo indignado e ameaça buscar meios legais após a conclusão do campeonato. "Rayo Vallecano quer expressar sua profunda indignação com a adulteração da competição que está sendo tentada".

O Vallecano aponta que, a alteração de data, faria com que os dois times já entrassem em campo sabendo os outros resultados, o que poderia mudar o rumo do jogo, principalmente para o Deportivo, que poderia já saber que foi rebaixado e jogaria "sem ânimo". Além disso, o clube diz que o Fuenlabrada poderia jogar com os outros jogadores do elenco, concluindo da seguinte maneira: "É por esse motivo que a Rayo Vallecano não aceita esta resolução, pois é muito prejudicial aos seus interesses esportivos e econômicos e tomará todas as medidas legais para defender seus interesses em face a esse abuso muito grave" e pedindo que as demais partidas também sejam adiadas.

Pouco depois, o Elche, sétimo colocado, também emitiu nota contra a realização dos demais jogos. "O Elche CF mostra seu desacordo com a decisão de jogar a 42ª rodada de SmartBank após a suspensão da partida entre RC Deportivo e CF Fuenlabrada, pois não é o cenário ideal em um dia que se for estabelecido em um horário unificado, exatamente porque o que está em jogo afeta várias equipes da competição, inclusive a nossa. Com o que aconteceu hoje, a integridade da concorrência está em risco".

Mesmo em desacordo, tanto o Rayo Vallecano quanto o Elche entram em campo para seus respectivos jogos desta última rodada, enquanto ainda não existe uma definição sobre o caso e, portanto, sobre o que vai acontecer com os playoffs de acesso e nem com o rebaixamento.