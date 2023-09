Vai esquentar a barriga no fogão... Gary? Os ícones do futebol inglês Gary Neville e Jill Scott trocam de perfil nas redes sociais para expor o “lado mais feio” do esporte

Pouco antes da fase de grupos da Champions League e em parceria com a Heineken, a experiência mostra como o preconceito de gênero afeta as mulheres

Gary Neville recebeu uma enxurrada de xingamentos sexistas ao se passar por uma das mais famosas jogadoras inglesas, Jill Scott, nas redes sociais, durante uma experiência secreta feita para destacar o problema do preconceito contra as mulheres no futebol.

Na iniciativa “Trocando as bolas”, Neville e Scott se uniram à Heineken e trocaram de perfil durante cinco dias no final da temporada passada.

O resultado expôs o quanto a experiência do futebol é mais tóxica para as mulheres online – e destacou que a toxicidade não vem do que está sendo dito, mas de quem o diz.

Mais artigos abaixo

Jill Scott já jogou 161 vezes pela Inglaterra, o que a torna a segunda jogadora com o maior número de participações em jogos da seleção inglesa. Ela defendeu seu país mais vezes do que qualquer jogador de futebol masculino e é uma líder respeitada no esporte e no Reino Unido, onde hoje é famosa.

Mas o perfil dela – controlado por Neville – ficou sujeito a cinco vezes mais respostas sexistas do que o de Neville. Os exemplos abaixo trazem uma pequena amostra das respostas. Já as redes sociais de Neville, administradas por Scott, ficaram comparativamente livres de comentários motivados por preconceitos de gênero.

Heineken

Gary Neville e Jill Scott trocaram de perfil nas redes sociais e foi assim que as pessoas reagiram:

"Está bem, agora vá esquentar a barriga no fogão.."

"Guarde a sua opinião para quando for decidir o jantar."

"Parece que seu cérebro desapareceu. É melhor deixar o futebol para os homens, querida."

"Bela previsão."

"Boa, Garry"

"Muito bem, Gaz. Isso é que é comentarista!"

Scott disse: “A atitude definitivamente mudou, mas não há dúvida de que fãs, comentaristas e jogadoras ainda recebem muito mais comentários negativos on-line do que os homens devido ao preconceito de gênero. A gente acaba desenvolvendo uma casca grossa, mas não deveríamos ter que fazer isso.

Algumas pessoas devem ter passado certa vergonha com esta experiência, mas espero que isso tenha lembrado a todos a necessidade de eliminar definitivamente o preconceito de gênero do jogo. Todo mundo pode ser fã de esporte, independentemente do gênero, e está hora de se lembrar disso”.

Heineken

Jill Scott fingiu ser Gary Neville nas redes sociais e foi assim que as pessoas reagiram:

"Bela previsão"

"Boa, Garry"

"Estou voltando a gostar de você, Gary"

"Muito bem, Gaz. Isso é que é comentarista!"

Neville, que jogou a carreira toda pelo Manchester United até se aposentar em 2011, sabe bem o que é enfrentar críticas, mas a experiência da Heineken abriu seus olhos para o assédio infundado sofrido online por fãs do sexo feminino.

“Debates acalorados e rivalidades são alguns dos grandes motivos para o futebol ser tão emocionante”, disse Neville. “Mas, quando a negatividade está ligada ao gênero, isso vai longe demais, especialmente quando o crítico está atrás de uma tela.

Ao me colocar no lugar da Jill e ver a reação das pessoas, vi em primeira mão o lado mais feio do esporte que adoro e quero deixar claro que o futebol é para todos.

Em campo e online, devemos tratar uns aos outros com respeito, independentemente de gênero, raça, sexualidade ou cor da camisa que vestimos.”

A “Trocando as bolas” é a mais recente iniciativa da Heineken para combater preconceito de gênero, depois do lançamento do Fresher Football em 2022, que tinha como objetivo pôr a UEFA Champions League feminina e masculina em pé de igualdade.

Heineken

Gary Neville fingiu ser Jill Scott nas redes sociais e foi assim que as pessoas reagiram:

"Está bem, agora vá esquentar a barriga no fogão."

"Você finalmente aceitou se casar comigo?"

"Parece que seu cérebro desapareceu. É melhor deixar o futebol para os homens, querida."

"Guarde a sua opinião para quando for decidir o jantar."

“A Heineken quer ser o patrocinador mais inclusivo do futebol e a ‘Trocando as bolas’ demonstrou não apenas o desequilíbrio injusto na cultura dos torcedores de futebol, mas também como é importante que todos deem um cartão vermelho para o preconceito de gênero e a toxicidade online!”, disse Nabil Nasser, diretor global da marca Heineken.

A Heineken vai oferecer acesso gratuito ao Arwen, uma ferramenta de moderação online com base em inteligência artificial, que vai permitir que fãs de futebol filtrem a negatividade de seus feeds, ocultando quaisquer comentários indesejados ou ofensivos e spams. Experimente você também aqui.

Nasser disse que a parceria com o Arwen vai permitir que a Heineken “use as novas tecnologias de IA para ajudar os fãs a se livrarem dos comentários negativos e, nesta nova temporada, a conversarem sobre futebol, apenas sobre futebol”.

Em campo, a final da UEFA Champions League feminina (UWCL), entre o Barcelona e o Wolfsburg, na Holanda, foi extremamente emocionante, já que as campeãs espanholas, que perdiam por dois gols, conseguiram virar o jogo e vencer por 3 a 2.

A UWCL está atualmente na fase de classificação e a fase de grupos será retomada em meados de novembro. A fase de grupos da liga masculina da UEFA Champions League começa mais cedo, na terça-feira, 19 de setembro.