Vai e vem: as mudanças que pode sofrer o elenco da Juventus

Pogba voltando, Dybala saindo, Di María sendo especulado; o que pode acontecer com a Juve nesta janela de transferências

A temporada do futebol europeu foi muito distante daquilo planejado pela diretoria da Juventus e o clube fechou o ano esportivo sem títulos. Para que uma situação semelhante não aconteça na próxima temporada, os dirigentes do clube italiano já se movimentam nos bastidores em busca de reforços.

A Velha Senhora promete mudar de pele de forma relevante: várias mudanças no elenco, com quase todos os setores a serem mexidos. Não será uma janela de transferências como qualquer outra. Este será o momento para a Juventus voltar ao topo.

Revolução e evolução, com várias mudanças à vista, em busca da máxima competitividade. Depois de dois quartos lugares consecutivos na Serie A italiana, enfim, é hora da Velha Senhora voltar a pensar no Scudetto. Tudo, claro, tentando melhorar o caminho na Liga dos Campeões. Para a direção, para o treinador e para os jogadores. A Juve, basicamente, não pode mais errar. Por isso, tendo em vista a próxima temporada, o clube italiano começou a dar partida nos motores. Como há muito o que fazer. Promete ser uma janela muito importante, e não poderia ser diferente considerando o grande investimento no meio da temporada em Dusan Vlahovic. Todos os setores do time serão afetados. Com, pelo menos, seis reforços a caminho.

Quem sai

Giorgio Chiellini

Um dos maiores e melhores zagueiros deste século, Giorgio Chiellini está de saída da Juventus. O jogador de 37 anos, que havia renovado seu contrato com a Velha Senhora até meados de 2023, deixará o clube italiano em julho.

Isso porque, de acordo com a GOAL, o atleta acredita que não tem mais condições fisicas de atuar em um futebol intenso como o europeu e deixará o continente em busca de uma liga alternativa.

O destino do italiano deve ser a MLS, liga emergente dos Estados Unidos que vem atraindo diversos renomados jogadores europeus, em virtude de sua 'tranquilidade' para se trabalhar.

Paulo Dybala

Depois de sete anos na Juventus, o atacante Paulo Dybala deixará o clube ao fim desta temporada. O próprio jogador confirmou a saída, com uma mensagem de despedida para a torcida publicada nas redes sociais.

O argentino, de 28 anos, ainda não anunciou seu próximo clube, mas segundo a imprensa italiana ele pretende seguir no futebol italiano e está próximo da Inter de Milão.

Dybala marcou 115 gols em sete temporadas pela Juventus, com 12 títulos conquistados, sendo cinco Campeonato Italianos, quatro Copas da Itália e três Supercopas Italianas.

Bernardeschi

Bernardeschi não faz mais parte dos planos da Juventus e deixará o clube após cinco temporadas. O ala italiano de 28 anos atuou consistentemente nesta temporada sob o comando do técnico Massimiliano Allegri, especialmente após a lesão de Federico Chiesa, mas não conseguiu brilhar na capital do Piemonte, marcando apenas um gol e fornecendo três assistências em 23 jogos da Serie A nesta campanha.

Quem pode chegar

Paul Pogba

A Juve também trabalha pelo seu principal sonho para a próxima temporada: o francês Paul Pogba, do Manchester United. O jogador já atuou pelo clube italiano e sempre demonstrou a sua vontade em retornar à Juventus. As conversas entre as partes já se arrastam pelos últimos meses e os italianos esperam o momento ideal para fazer a proposta final pelo jogador de 29 anos.

Pogba também encerra o seu vínculo com o Manchester United no próximo mês e ficará livre no mercado. O jogador não vinha tendo tanto espaço na equipe de Ralf Rangnick e já demonstrou o interesse em dar sequência à sua carreira longe do futebol inglês. De acordo com o “Football Itália”, a Juventus teria oferecido a Pogba um contrato de três anos no valor de 7,5 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 39 milhões de reais na cotação atual).

Di María

O futuro de Di María está cada vez mais longe do Paris Saint-Germain, que tem a intenção de renovar o elenco e não vai contar com o argentino. Além disso, o jogador de 34 anos perdeu espaço com a contratação de Messi e pouco figurou entre os titulares na temporada. Assim, Di María é visto como o substituto ideal de Dybala.

Perisic

Perisic também vive um momento de indefinição na Inter de Milão e, embora tenha sido decisivo na final da Copa da Itália, justamente contra a Juventus, o jogador não tem mais tanto prestígio dentro do elenco. Livre a partir do próximo dia 30 de junho, o jogador de 33 anos já avalia opções para o futuro.

Emerson Palmieri

Na lateral esquerda, a Juventus vem flertando com Emerson Palmieri há algum tempo, retornando ao Chelsea após boa temporada no Lyon. O brasileiro naturalizado italiano é popular em Turim desde seu tempo com a Roma.

Quem pode sair

Arthur

Getty

Com a mala na mão está Arthur, ansioso para competir em outro lugar para se destacar novamente, observado pelo Arsenal há meses. Se em janeiro os Gunners tivessem decidido exercer o empréstimo por um ano e meio, nessa época o ex-Barça apareceria no time de Mikel Arteta. Será que a operação vai acontecer agora? Vamos ver. Enquanto isso, e não poderia ser de outra forma, a Juventus está de olho no mercado, em busca de um reforço para o meio-campo.