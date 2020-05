Vadão morre aos 63 anos; relembre os times, títulos e feitos do treinador

Oswaldo Alvarez comandou o Carrossel Caipira no Mogi Mirim e lançou Kaká no São Paulo. Seu último trabalho foi na seleção brasileira feminina

Morreu nessa segunda-feira (25) o ex-treinador da seleção brasileira feminina, Oswaldo Alvarez, o Vadão. A reportagem da Goal confirmou a informação com a CBF. Ele lutava contra um câncer no fígado descoberto no começo de 2020.

O último trabalho do importante treinador foi a frente da seleção brasileira feminina na de 2019, quando o Brasil foi derrotado pelas francesas, donas da casa, nas oitavas de final.

Entre outras coisas, Vadão foi responsável por lançar o ainda garoto Kaká no time principal do , em 2001, que resultou na conquista da -São Paulo do mesmo ano. Cerca de um ano depois, Kaká seria convocado para o grupo que foi pentacampeão da Copa do Mundo, em 2002.

Carreira de Vadão

Alvarez tem na sua biografia passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Começou sua carreira como treinador em 1992, no Mogi Mirim. Ainda novato, ele foi o responsável pelo famoso "Carrossel Caipira", uma brincadeira com a atribuição do "Carrossel Holandês", da Copa de 1974, com Johan Cruyff como principal estrela.

Vadão trouxe de volta o esquema com três zagueiros, que era mal visto por causa da recente eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 1990, quando jogou com esse esquema. Vadão mesmo assim adotou o modelo e teve grande sucesso. Ele ficou entre 1992 e 1994 no time do interior paulista.

A partir desse momento, Vadão começou a rodar por vários clubes do Brasil e também estrangeiros. Ao total, 18 clubes tiveram Vadão como treinador, entre eles o São Paulo, , , , , , e Tokyo Verdy, do .

Vadão teve duas passagens pela seleção brasileira feminina. Entre 2014 e 2016, quando disputou as Rio 2016. Em 2017 ele foi chamado de volta após a saída de Emily Lima. Ele ficou até pouco tempo depois do fim da Copa do Mundo de 2019.

Títulos

1995 - Brasileiro - XV de Piracicaba

2000 - - Athletico Paranaese

2001 - Torneio Rio-São Paulo - São Paulo

2005 - Supercopa do Japão - Tokyo Verdy

2013 - - Criciúma

2014 - Torneio de Futebol Feminino e Feminina - Seleção brasileira feminina

2015 - Torneio Internacional de Futebol Feminino e Jogos Pan-Americanos - Seleção brasileira feminina

2017 - Copa CFA YongChuan - Seleção brasileira feminina

2018 - Copa América Feminina - Seleção brasileira feminina

Homenagens

Clubes e ex-jogadores de Vadão prestaram suas homenagens nas redes sociais.

A CBF e a família do futebol lamentam o falecimento do técnico Oswaldo Alvarez. Profissional leal, nunca mediu esforços no exercício da função e trouxe resultados fundamentais para a Seleção Feminina. O Futebol Brasileiro agradece sua contribuição!



É com profundo pesar que o Guarani Futebol Clube anuncia o falecimento do ex-treinador, Vadão. O comandante que, pelo Bugre, foi vice-campeão brasileiro da e paulista faleceu nesta segunda-feira (25), aos 63 anos, vitima de câncer.



