Uruguai x Israel ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Mundial sub-20

Nesta quinta-feira (8), seleções brigam por uma vaga na final; veja como acompanhar na TV e na internet

Uruguai e Israel se enfrentam na tarde desta quinta-feira (8), a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, pela semifinal do Mundial sub-20. Quem avançar terá pela frente a Itália ou a Coreia do Sul na grande final. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

O Uruguai chegou na semifinal após ter terminado a primeira fase como vice-líder do Grupo E, com seis pontos. No mata-mata, os uruguaios eliminaram o Gâmbia por 1 a 0 e os Estados Unidos por 2 a 0 nas quartas.

Do outro lado, o Israel terminou na vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), enquanto nas oitavas de final eliminou o Uzbequistão por 1 a 0, e o Brasil por 3 a 2 nas quartas de final.

Prováveis escalações

Uruguai sub-20: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González e Alan Matturro; Fabricio Díaz; Franco González, Chagas, Sosa, Santos; Duarte. Técnico: Marcelo Broli.

Israel sub-20: Tzarfati; Feingold, Israelov, Lemkin, Revivo; Kancepolsky, Khalaili, Madmon, Lugassy, Abed; Turgeman. Técnico: Ofir Haim.

Desfalques

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Israel

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de junho de 2023

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Ciudad de La Plata - Buenos Aires, ARG

• Arbitragem: José María Sánchez Martínez (árbitro), Raúl Cabañero Martínez e Iñigo Prieto López de Ceraín (assistentes) e Ramon Abatti (quarto árbitro)