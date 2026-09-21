Upamecano se esquiva da polêmica entre Mbappé e Dembélé e revela as primeiras palavras de Zidane

O francês Dayot Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique, se recusou a entrar na polêmica sobre a Bola de Ouro envolvendo seus compatriotas Ousmane Dembélé, craque do Paris Saint-Germain, e Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid.

Mbappé e Dembélé estão entre os trinta principais candidatos a conquistar o prêmio da Bola de Ouro, na cerimônia marcada para acontecer em Londres no próximo dia 26 de outubro.

A polêmica remonta a uma entrevista concedida por Mbappé no último sábado à revista "France Football", que concede o prêmio da Bola de Ouro desde 1956.

Na entrevista, o atacante do Real Madrid e da seleção francesa disse: "Dembélé sempre foi visto como um jogador talentoso, enquanto eu, por outro lado, sempre fui considerado o jogador escolhido".

Dembélé se apressou em responder, dizendo: "Nunca fui visto como o jogador escolhido, mas trabalhei duro e, no ano passado, fui recompensado com uma temporada incrível pelo Paris Saint-Germain".

Upamecano é um dos 12 jogadores que participaram nesta segunda-feira do treino da seleção francesa sob o comando de Zinedine Zidane, e o descreveu simplesmente como a primeira sessão de treino de uma nova era para a seleção francesa.

Upamecano falou sobre o primeiro treino sob o comando de Zidane: "Nós nos divertimos muito, isso é o mais importante. Nosso foco hoje foi a adaptação e receber os novos jogadores. Tivemos uma sessão de treino realmente incrível. Estou muito feliz. Todos nós éramos fãs dele desde pequenos, assim como do Barthez, e é ótimo poder aprender com ele".

E acrescentou, segundo transmitiu a rede francesa "Foot Mercato": "É difícil imitar o domínio de bola de Zidane (risos). E suas primeiras palavras foram para que déssemos o nosso melhor em campo, e foi isso que tentamos fazer".

E se recusou a entrar na polêmica entre Mbappé e Dembélé, dizendo: "Não vamos entrar em nenhuma discussão. Nós apenas treinamos e aproveitamos o nosso tempo aqui. Olhem para o meu sorriso, nós nos divertimos muito".

Você pode discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns da Kooora



