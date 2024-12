Univ. César Vallejo x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na liderança, o Botafogo enfrenta o Univ. César Vallejo na noite desta quinta-feira (25), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Mansiche, em Trujillo, pela quarta rodada do grupoA da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com apenas 1 ponto, o César Vallejo está na última posição do grupo. O time peruano ainda sonha com a classificação e, para isso, não pode mais tropeçar.

O Botafogo, por sua vez, vive grande momento na temporada. Líder do Brasileirão, o Alvinegro agora busca um triunfo para assumir tambéma ponta do grupo. A lista de desfalques por lesões, entretanto, é longa.

No jogo de ida entre as equipes, o Fogão goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

César Vallejo: Carlos Grados; Carlos Ascues, Carlos Cabello, Sais Santibáñez e Anderson Villacorta; Aldair Fuentes, Jairo Vélez e Frank Ysique; Alejandro Ramírez, Juan Quiñones e Yorley Mena. Técnico: Sebastian Abreu.

Botafogo: Ronaldo; Emerson Santos, Gazal, Rodrigo Soares e Heron; Shaylon, Marco Antônio, Bruno Tubarão e Kelvin; Igor Torres e Luiz Fernando. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

César Vallejo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Rafael, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Danilo Barbosa e Matías Segovia estão lesionados.

Quando é?