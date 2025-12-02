Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa da Alemanha 2025/26

Union Berlin e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (3), pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília), no estádio An der Alten Forsterei, em Berlim.
Onde assistir a Union Berlin x Bayern de Munique
O confronto das oitavas de final da Copa da Alemanha terá transmissão ao vivo para o Brasil na TV fechada e no streaming.
Detentora dos direitos de transmissão da competição, a ESPN 2 passará o jogo em sinal fechado. Enquanto isso, o Disney+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado ao grupo, fica com a transmissão no streaming, mediante assinatura.
Horário de Union Berlin x Bayern de Munique
Prováveis escalações de Union Berlin e Bayern de Munique
Union Berlin: últimas notícias
O Union Berlin faz uma campanha segura até aqui na DFB-Pokal. A equipe de Steffen Baumgart goleou o Gütersloh por 5 a 0 na estreia e, depois, eliminou o vice-campeão da temporada passada, Arminia Bielefeld, vencendo por 2 a 1.
Na Bundesliga, o time vinha em crescimento, mas esbarrou em um tropeço no último sábado, perdendo por 2 a 1 em casa para o Heidenheim. O confronto mais marcante recente entre os times aconteceu na 10ª rodada da liga: um empate por 2 a 2, com dois gols de Doekhi, que encerrou a sequência de vitórias do Bayern.
Bayern de Munique: últimas notícias
O Bayern iniciou sua trajetória na Copa da Alemanha vencendo o Wehen Wiesbaden por 3 a 2 e, depois, aplicou 4 a 1 fora de casa sobre o Colônia.
No último encontro entre as equipes no estádio An der Alten Försterei, pela Bundesliga, houve empate por 2 a 2, com Luis Díaz e Harry Kane marcando para os bávaros.
Mesmo atuando fora de casa, o Bayern chega novamente como favorito e busca confirmar a vaga nas quartas de final.
Momento das equipes
Retrospecto no confronto direto
Classificação no Campeonato Alemão
