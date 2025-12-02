Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Copa da Alemanha
team-logoUnion Berlin
Alte Foersterei
team-logoBayern de Munique

Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa da Alemanha 2025/26

O Bayern visita o Union Berlin nesta quarta-feira (3), pelas oitavas de final da DFB-Pokal

Union Berlin e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (3), pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília), no estádio An der Alten Forsterei, em Berlim.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber: onde assistir, informações de transmissão e mais detalhes do confronto.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Onde assistir a Union Berlin x Bayern de Munique

O confronto das oitavas de final da Copa da Alemanha terá transmissão ao vivo para o Brasil na TV fechada e no streaming.

Detentora dos direitos de transmissão da competição, a ESPN 2 passará o jogo em sinal fechado. Enquanto isso, o Disney+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado ao grupo, fica com a transmissão no streaming, mediante assinatura.

Horário de Union Berlin x Bayern de Munique

crest
Copa da Alemanha - DFB Pokal
Alte Foersterei

Prováveis escalações de Union Berlin e Bayern de Munique

Prováveis escalações de Union Berlin x Bayern de Munique

Union BerlinHome team crest

3-4-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
F. Roennow
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
4
D. Leite
13
A. Schafer
39
D. Koehn
8
R. Khedira
28
C. Trimmel
23
A. Ilic
19
J. Haberer
10
I. Ansah
1
M. Neuer
44
J. Stanisic
4
J. Tah
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
14
L. Diaz
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Baumgart

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Union Berlin: últimas notícias

O Union Berlin faz uma campanha segura até aqui na DFB-Pokal. A equipe de Steffen Baumgart goleou o Gütersloh por 5 a 0 na estreia e, depois, eliminou o vice-campeão da temporada passada, Arminia Bielefeld, vencendo por 2 a 1.

Copa da Alemanha
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Na Bundesliga, o time vinha em crescimento, mas esbarrou em um tropeço no último sábado, perdendo por 2 a 1 em casa para o Heidenheim. O confronto mais marcante recente entre os times aconteceu na 10ª rodada da liga: um empate por 2 a 2, com dois gols de Doekhi, que encerrou a sequência de vitórias do Bayern.

Bayern de Munique: últimas notícias

O Bayern iniciou sua trajetória na Copa da Alemanha vencendo o Wehen Wiesbaden por 3 a 2 e, depois, aplicou 4 a 1 fora de casa sobre o Colônia.

No último encontro entre as equipes no estádio An der Alten Försterei, pela Bundesliga, houve empate por 2 a 2, com Luis Díaz e Harry Kane marcando para os bávaros.

Mesmo atuando fora de casa, o Bayern chega novamente como favorito e busca confirmar a vaga nas quartas de final.

Momento das equipes

FCU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Retrospecto no confronto direto

FCU

Outros

FCB

0

2

Empates

3

Vitórias

4

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação no Campeonato Alemão

Links relacionados

  • a
Publicidade
0