Em uma noite que ficará gravada em sua memória para sempre, o jovem craque egípcio Hamza Abdelkarim se prepara para escrever mais um capítulo de seu brilho com a camisa do Barcelona, quando disputar sua primeira partida na Liga dos Campeões da Europa diante do Feyenoord, no estádio Spotify Camp Nou, na próxima quarta-feira.

Hamza Abdelkarim (18 anos) terá encontro marcado com um momento excepcional, já que ele e seu companheiro, o meio-campista Bryan Fariñas (20 anos), serão os únicos jogadores disponíveis no elenco do time principal que ainda não participaram da mais importante competição europeia de clubes, e usarão um emblema especial e inédito nesta partida.

A Liga dos Campeões da Europa desta temporada verá a estreia do que ficou conhecido como "emblema de estreia", uma nova iniciativa comemorativa lançada pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) em parceria com a União Europeia de Futebol 3 (UC3) e a empresa global Topps, para homenagear os jogadores que disputam sua primeira partida na competição.

Este emblema só estará em vigor na primeira vez que o jogador participar em campo, mesmo que sua entrada seja como substituto, e será incorporado ao famoso emblema da bola de estrelas da Liga dos Campeões presente na manga da camisa.

Hamza, inscrito na primeira lista do time europeu, e Fariñas, inscrito na segunda lista como jogador da academia de base, usarão este distintivo especial no confronto contra o Feyenoord.

A história não para em Hamza e Fariñas, pois há outros nomes no Barcelona que podem usar o mesmo emblema nesta temporada, já que os jogadores atualmente lesionados Jesse Bijsseu, inscrito na lista A, e Ibrima Toncará participaram da sessão de fotos especial da UEFA, e ambos podem ter a oportunidade mais adiante, além de outros egressos da academia como Jordi Bisker e os goleiros Eder Aller e Iker Rodríguez, caso sejam convocados.

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Este emblema carrega um valor comemorativo inestimável, pois quando o jogador disputa sua primeira partida, o retângulo azul que o distingue é retirado da camisa que ele usou no jogo e documentado com precisão, sendo depois embalado hermeticamente e acompanhado de um certificado de autenticidade antes de ser entregue à empresa Topps, que o incorpora a um cartão comemorativo único assinado pelo próprio jogador, tornando-se uma peça rara para colecionadores de todo o mundo, e o primeiro cartão do craque egípcio Hamza Abdelkarim no registro da Liga dos Campeões da Europa.