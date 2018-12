Unai Emery diz que Neymar não precisa de conselhos

Treinador espanhol concedeu entrevista à TVE e falou sobre seu ex-comandando

Unai Emery vive bom momento na Premier League sob o comando do Arsenal, quinto colocado na competição. Em entrevista a TVE, o treinador espanhol falou sobre Neymar, com quem trabalhou nos tempos de PSG.

Ele falou sobre o futuro do brasileiro que vive repleto de especulações a respeito de um possível retorno à Espanha. No entanto, Unai foi direto

"Tive várias conversas com ele sobre sua carreira e Neymar é muito profissional. Mas também tem um grande coração. Ele não precisa de conselhos", disse o treinador.

Neymar está no Brasil curtindo o recesso de final de ano, o brasileiro foi liberado dos últimos jogos do PSG este ano para não agravar as dores que vinha sentindo na coxa direita.