Umtiti segue tratamento conservador para evitar cirurgia

Jogador participou de apenas oito jogos na atual temporada e deve ser reintegrado ao elenco no dia 30

Samuel Umtiti segue o trabalho de recuperação no Barcelona para evitar uma cirurgia. O zagueiro foi avaliado no Centro de Treinamento e será reincorporado a equipe no próximo dia 30 de dezembro seguindo com o tratamento conservador.

No dia 2 de dezembro, o clube anunciou que o atleta passaria por esse tipo de treinamento por conta de dores no joelho esquerdo. O atleta está sob supervisão da equipe médica do clube.

Umititi disputou apenas 8 partidas nesta temporada, sendo sete pelo Campeonato Espanhol e um pela Champions League. O francês está em sua terceira temporada na equipe, onde soma 91 jogos e 2 gols anotados.