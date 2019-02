Umtiti promete fazer “todo o possível” para enfrentar o Lyon

O francês foi revelado pela equipe francesa, e está próximo de voltar à disposição de Ernesto Valverde no Barcelona

Zagueiro do Barcelona, Samuel Umtiti ainda recupera-se um problema no joelho esquerdo. Entretanto, durante uma entrevista para a TV do Lyon, o zagueiro desta vez revelou que o seu objetivo é retornar para enfrentar justamente a equipe francesa nas oitavas de final da Champions League.

“Vou fazer todo o possível para estar no jogo contra o Lyon”, disse o zagueiro do Barça, revelado nas categorias de base do clube, onde também disputou cinco temporadas e conquistou uma Copa e uma Supercopa da França.

“Estou cheio de vontade para estar no Grupama Stadium e de me reencontrar com os torcedores”, destacou. Enquanto segue fora, Clement Langlet, compatriota de Umtiti, tem assumido a posição ao lado de Gerard Piqué.

Umtiti na época do Lyon (Foto: Getty Images)

Barcelona e Lyon se enfrentam no jogo de ida em duelo marcado para o próximo dia 19 de fevereiro. O duelo de volta será em 13 de março.