Umtiti ironiza rivalidade entre Mbappé e Dembélé: nunca vimos Messi falar sobre a Bola de Ouro

O francês Samuel Umtiti, ex-zagueiro do Barcelona, ironizou a polêmica entre seus compatriotas Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, e Ousmane Dembélé, atacante do Paris Saint-Germain, em torno da Bola de Ouro 2026.

Mbappé e Dembélé (vencedor do prêmio no ano passado) são considerados os principais candidatos à Bola de Ouro deste ano, ao lado de Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e Lionel Messi, atual astro do Inter Miami e ídolo do Barça.

A polêmica remonta a uma entrevista concedida por Mbappé no último sábado à revista "France Football", que entrega a Bola de Ouro desde 1956.

Na entrevista, o atacante do Real Madrid e da seleção francesa disse: "Dembélé sempre foi visto como um jogador talentoso, enquanto eu, por outro lado, sempre fui considerado o jogador escolhido".

Dembélé se apressou em responder: "Nunca fui visto como o jogador escolhido, mas trabalhei duro e, no ano passado, fui recompensado com uma temporada extraordinária no Paris Saint-Germain".

Comentando essa discussão, Umtiti disse em tom de brincadeira no canal RMC Sport: "No Barcelona, nunca vi Messi falar sobre a Bola de Ouro dessa maneira", lembrando que Leo detém o recorde de conquistas do prêmio (8 vezes).

E Umtiti acrescentou, conforme reproduzido pelo jornal "Mundo Deportivo": "Durante o período em que estive no Barcelona, Messi nunca fez declarações como essas sobre a Bola de Ouro. Tenho dificuldade em entender isso, mas esse é o Kylian, e acho que isso pode incomodar alguns de seus companheiros".

E o campeão da Copa do Mundo de 2026 prosseguiu: "Quando revi o que Kylian disse, ele não ofendeu Ousmane. Suas palavras foram tiradas de contexto, porque, antes disso, ele elogiou muito Ousmane".

E continuou: "Os dois jogadores têm personalidades completamente diferentes. Ousmane não é Kylian, e vice-versa. Sabemos que Kylian tem seu próprio jeito de se expressar e que, às vezes, precisamos entender o que ele quer dizer. Devemos olhar para as coisas de uma perspectiva mais ampla".

E concluiu: "No fim, vi que ele estava falando de Ousmane, do talento dele, e é verdade que ninguém esperava que Ousmane vencesse a Bola de Ouro. Todos diziam que seria Kylian quem a venceria. O que ele disse é a verdade. Não há motivo para eles ficarem irritados".

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