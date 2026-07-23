Uma nova era: Benzema e Salem, vítimas das ideias de Inzaghi na temporada da vingança!

Tudo indica que o Al-Hilal saudita está prestes a passar por uma verdadeira revolução técnica sob o comando do italiano Simone Inzaghi, que não olha tanto para os nomes quanto procura jogadores capazes de executar as suas ideias tácticas, mesmo que o preço seja sacrificar algumas das maiores estrelas da equipa.

Olhando para os movimentos do Al-Hilal no mercado de transferências, tornam-se claros os contornos de um novo projecto assente na velocidade, nas transições ofensivas e na pressão alta, uma filosofia que poderá afastar nomes históricos como Karim Benzema e Salem Al-Dawsari, em troca de reforços que se ajustem à visão do treinador italiano.

Benzema perante a decisão mais difícil

Os primeiros sinais de mudança surgiram na posição de ponta de lança, depois de o Al-Hilal ter entrado em conversações para contratar um novo avançado estrangeiro, coincidindo com a incerteza que rodeia o futuro de Karim Benzema.

Os relatos indicam que o clube estuda mais do que um cenário, seja limitar-se a inscrever a estrela francesa na Liga dos Campeões da AFC Elite, seja pôr fim de forma definitiva à sua passagem caso consiga contratar um novo avançado que se enquadre no estilo de Inzaghi.

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O treinador italiano procura um avançado com capacidade de pressão constante, de movimentação sem bola e de participação nas transições rápidas, aspectos que não representaram o ponto forte mais evidente no estilo de Benzema no período recente.

Summerville ameaça Salem

Na ala esquerda, o quadro parece mais claro, depois de o Al-Hilal estar perto de fechar a contratação do holandês Crysencio Summerville, um dos mais destacados extremos da Liga inglesa.

E, se o negócio se concretizar, Salem Al-Dawsari verá surgir uma concorrência directa na sua posição preferida, um cenário que o capitão do Al-Hilal poderá não aceitar, habituado a ser o jogador titular e a ter o papel mais relevante na equipa.

É difícil imaginar Salem como suplente nesta fase da sua carreira, algo que poderá abrir a porta a um final inesperado da sua relação com o Al-Hilal, caso sinta que o seu lugar no plantel deixou de estar garantido.

Adeus a Malcom, e o alvo é Dembélé

Na ala direita, as coisas também caminham para a mudança, depois de o nome de Malcom ter sido fortemente associado a uma saída, face ao facto de ter ficado fora das contas da equipa técnica.

Em paralelo, o Al-Hilal iniciou contactos preliminares com o Paris Saint-Germain para explorar a possibilidade de contratar o francês Ousmane Dembélé, num negócio que seria dos maiores da história da Liga saudita caso as negociações passem a uma fase oficial.

A presença de Dembélé, ao lado de Summerville, daria ao Al-Hilal extremos com velocidade e capacidade de quebrar linhas, algo que se enquadra em larga medida na filosofia de Inzaghi, assente nas transições rápidas e no ataque directo.

O Al-Hilal muda por completo

Todos os indícios confirmam que Inzaghi não quer apenas acrescentar novos nomes, mas procura reformular por completo a identidade do Al-Hilal.

A equipa, habituada a apoiar-se na posse de bola e nas qualidades individuais, poderá transformar-se num sistema mais dinâmico, assente na pressão, na transição rápida e nas grandes velocidades no último terço.

E, se estas mudanças se concretizarem, não será apenas um mercado de verão, mas o início de uma nova era no Al-Hilal, que poderá pôr fim aos papéis de grandes estrelas e abrir a porta a uma geração diferente, que se ajuste à visão do treinador italiano de competir por todos os títulos.