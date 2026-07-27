"Uma notícia excelente ou uma catástrofe": o futuro de Alcaraz depende de uma única decisão

Após uma ausência de cerca de quatro meses dos courts devido a uma lesão no pulso direito, o futuro da estrela espanhola Carlos Alcaraz no US Open ficou dependente da sua participação no Masters 1000 de Cincinnati, cujo arranque está marcado para o próximo dia 13 de agosto, segundo confirmou o britânico Greg Rusedski, ex-número quatro do mundo, que considerou que o torneio norte-americano será "decisivo" para determinar se o jogador espanhol conseguirá competir no último Grand Slam da temporada.

De acordo com Rusedski, em declarações ao podcast "Off Court", "para que Alcaraz tenha qualquer hipótese de jogar no US Open, tem de jogar em Cincinnati", acrescentando: "Se jogar em Cincinnati e o pulso se mantiver bem, será uma notícia fantástica para o nosso desporto, porque certamente precisamos do seu regresso".

Quatro meses de ausência e seis grandes torneios

Alcaraz, natural de Múrcia, não participa em qualquer torneio desde o passado dia 15 de abril, quando sofreu uma lesão no pulso direito durante a sua primeira participação no Barcelona Open (Conde de Godó), uma ausência que o obrigou a desistir dos torneios de Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's e Wimbledon, além do Masters 1000 do Canadá.

Apesar de o nome do jogador espanhol constar da lista de participantes em Cincinnati, a sua participação continua por garantir e dependerá do grau de evolução da sua recuperação, num momento em que as atenções se voltam para o torneio norte-americano como a possível plataforma para o seu regresso aos courts.

Rusedski foi mais taxativo ao avaliar o cenário oposto, afirmando: "Se não jogar em Cincinnati, sabemos que não jogará no US Open, e terá estado afastado do ténis durante muito tempo", numa clara referência a que o torneio norte-americano funcionará como o último teste para determinar se Alcaraz está apto a competir em Nova Iorque.

Apesar do seu desejo de ver o espanhol a competir novamente, Rusedski insistiu que Alcaraz não deve precipitar o seu regresso e que tem de respeitar o seu período de recuperação, dizendo: "Ele tem de ser inteligente, porque precisa de aumentar gradualmente a carga dos treinos até um determinado nível, e não quer precipitar-se demasiado".

Por fim, o antigo tenista britânico deu a entender que o formato do torneio de Cincinnati pode facilitar o regresso de Alcaraz às competições, sem revelar mais detalhes.