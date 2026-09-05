O FC Twente fechou a porta para a saída de seu jovem zagueiro Rud Nistad, uma das mais promissoras revelações do futebol holandês, depois que o técnico da equipe, Erik ten Hag, confirmou que o jogador não pediu para deixar o clube, apesar do forte interesse por parte do Barcelona e de vários grandes clubes europeus durante a última janela de transferências de verão.

O Barcelona vinha acompanhando Nistad de perto, depois que o jovem zagueiro chamou a atenção com suas atuações pelo Twente. No entanto, o clube holandês fez questão de mantê-lo em seu elenco, considerando que o jogador de 18 anos ainda precisa dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento com a equipe principal antes de pensar em um novo passo em sua carreira.

Ten Hag afirmou, em declarações divulgadas pelo canal "RTV Oost", que o interesse de grandes clubes por Nistad é algo conhecido dentro do clube, mas destacou, ao mesmo tempo, que o zagueiro não demonstrou qualquer desejo de sair durante o verão.

O técnico do Twente disse: "Há um grande interesse em Rud por parte de clubes muito grandes, e isso não é segredo", antes de esclarecer a posição do jogador em relação ao seu futuro, acrescentando: "Ele quer ficar aqui. Não renovamos seu contrato por acaso. Ele quer seguir seu caminho aqui, ao menos durante esta temporada, para ter sucesso conosco, e depois veremos o que vai acontecer".

A posição de Ten Hag reflete o apego do Twente ao jovem zagueiro, especialmente porque o clube já deu um passo importante para proteger seu futuro, ao conseguir estender o contrato de Nistad em junho passado até 2029, numa tentativa de preservar um dos maiores talentos que saíram de sua academia e não permitir sua saída com facilidade diante das tentações dos grandes clubes.

Durante a janela de transferências de verão, o nome de Nistad foi claramente associado ao Barcelona, que demonstrou sério interesse em contar com os serviços do zagueiro holandês, chegando ao ponto de o clube catalão apresentar uma proposta próxima de 8 milhões de euros para fechar o negócio.

Mas o Twente não aceitou a proposta, mantendo a exigência de receber uma compensação financeira maior. Além disso, a postura do clube não mudou desde o início das negociações, já que Ten Hag foi claro ao recusar a ideia de abrir mão do jogador durante o verão, sobretudo pelo desejo de lhe conceder uma oportunidade maior com a equipe principal.