Uma lenda viva: Ismail Ahmed entra para o Guinness Book de recordes

O astro egípcio Ismail Ahmed, jogador do clube libanês Al Riyadi, alcançou uma conquista histórica e inédita ao entrar para o Livro dos Recordes do Guinness como o jogador de basquete mais velho a conseguir registrar 3 duplos-duplos em uma única partida, aos 49 anos e 243 dias.

Ahmed anunciou em sua página oficial no Facebook, na segunda-feira, essa conquista excepcional, publicando uma foto sua enquanto recebia o certificado do livro de recordes mundial durante o intervalo da partida final decisiva que reuniu sua equipe, o Al Riyadi, contra o Al Hikmeh.

Essa homenagem veio em um momento ideal, pois coincidiu com a conquista do título do Campeonato Libanês de Basquete pelo Al Riyadi, após sua vitória arrasadora sobre o Al Hikmeh por 100 a 79 na sétima e decisiva partida da série final, definida no sistema melhor de 7 jogos.

Ahmed havia quebrado esse recorde histórico no último dia 24 de maio, durante o confronto disputado por sua equipe contra o Homenetmen Beirute pelo Campeonato Libanês.

Ismail Ahmed é considerado uma das maiores lendas vivas do mundo do basquete árabe, com uma carreira profissional que se estende por décadas de brilho e conquistas contínuas com o Al Riyadi do Líbano e o Al Ittihad de Alexandria, do Egito.

O astro egípcio conquistou o título do Campeonato Libanês 17 vezes ao longo de sua brilhante carreira, sendo 16 títulos com o Al Riyadi, além de um título com o Homenetmen Beirute, e acrescentou ao seu currículo 3 títulos do Campeonato Egípcio com o Al Ittihad de Alexandria.

As conquistas de Ahmed não se limitaram ao âmbito local, mas se estenderam ao continente asiático, onde foi campeão do Campeonato Asiático de Clubes, a competição de mais alto nível do continente, duas vezes, nos anos de 2011 e 2024, com o Al Riyadi do Líbano.

No âmbito das seleções, Ahmed conquistou duas medalhas de bronze com a seleção do Egito no Campeonato Africano de Basquete, acrescentando assim uma dimensão internacional à sua carreira excepcional, que é fonte de inspiração para as gerações emergentes no esporte árabe.