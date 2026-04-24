Uma jogada estúpida aos 89 minutos custa ao craque do PSV o confronto fora de casa contra o Ajax

O PSV não poderá contar com Ivan Perisic contra o Ajax. O ponta de 37 anos recebeu, na quinta-feira, contra o PEC Zwolle (vitória por 6 a 1), seu quinto cartão amarelo da temporada.

O experiente Perisic ficou no banco contra o PEC, mas entrou em campo aos 69 minutos, substituindo Joey Veerman.

Naquele momento, o time de Eindhoven já vencia por 5 a 1. Depois que o PSV conseguiu marcar o sexto gol, Perisic não conseguiu se conter.

Aos 89 minutos, Perisic parecia ter esquecido completamente que estava sob risco de suspensão para o confronto fora de casa contra o Ajax. Após um jogador do PSV perder a bola na área do PEC, ele cometeu uma falta desnecessária.

O árbitro Marc Nagtegaal não teve outra escolha a não ser mostrar um cartão amarelo a Perisic. Como este foi seu quinto cartão amarelo na VriendenLoterij Eredivisie, o craque perderá o grande clássico na Johan Cruijff ArenA na próxima semana.

Peter Bosz não demonstrou raiva contra Perisic durante a coletiva de imprensa após o jogo. Esmir Bajraktarevic e Couhaib Driouech mostraram na noite de quinta-feira que são excelentes alternativas.

No próximo fim de semana, o PSV viaja para um local ensolarado para comemorar o 27º título nacional. Em seguida, os jogadores de Eindhoven poderão se preparar, com uma semana normal, para o jogo fora de casa contra o Ajax.