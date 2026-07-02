Uma ideia que já tem quatro meses... Uma decisão adiada que transforma o Roshen na “Liga dos Estrangeiros”

O número de jogadores estrangeiros continua sendo o foco da atenção da torcida da Liga Saudita neste momento, especialmente após a eliminação precoce da seleção principal da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após terminar em último lugar no Grupo 8 com dois pontos, conquistados em empates contra o Uruguai e Cabo Verde, contra uma goleada sofrida da Espanha por 4 a 0.

Alguns atribuíram essa derrota ao elevado número de jogadores estrangeiros na Liga Saudita, enquanto outros consideraram que a solução para evitar que isso se repita é aumentar esse número no futuro.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que a Associação da Liga Roshen discutiu com a Federação Saudita de Futebol, nos últimos tempos, a ideia de permitir que todos os clubes contratem um número ilimitado de jogadores estrangeiros.

A decisão visa incentivar os jogadores sauditas a se profissionalizarem no exterior, especificamente nos campeonatos europeus, considerando que essa é uma das soluções de longo prazo que poderá beneficiar a seleção saudita nos próximos anos.

O jornal esclareceu que a ideia não surgiu de repente, mas teve início há quatro meses, por meio de reuniões realizadas entre as duas partes para discutir as implicações dessa decisão, bem como seus prós e contras, sem que se chegasse a um acordo definitivo sobre sua aplicação.

O jornal considerou improvável que essa decisão entre em vigor na próxima temporada, especialmente porque a Liga já se comunicou com os clubes da Liga Roshen e os informou de que a próxima temporada terá o mesmo número de jogadores estrangeiros.

Atualmente, o regulamento prevê que cada clube tenha o direito de registrar oito jogadores estrangeiros, sem restrições de idade, e dois com menos de 21 anos, sendo que apenas oito deles poderão integrar a lista de escalação nas partidas da Liga Roshen.