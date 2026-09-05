Neymar, astro do Santos, sofreu uma grave lesão durante a partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que a lesão de Neymar acabou sendo mais grave do que o esperado e o deixará fora dos gramados nas próximas semanas.

Após ser submetido a exames médicos, o Santos anunciou que Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2B no músculo reto femoral da coxa direita, uma recaída séria que o obrigará a ficar afastado por um período de 4 a 8 semanas.

Neymar segue enfrentando problemas com lesões, depois de já ter chegado à Copa do Mundo em condição física não ideal e de não ter conseguido disputar sua primeira partida até a terceira rodada. Aos 34 anos, Neymar já encerrou sua trajetória com a seleção brasileira.

Não há dúvida de que a ausência de Neymar representa um duro golpe para o Santos, em meio à sua luta pela permanência no Campeonato Brasileiro.

O Santos ocupa a 14ª posição, com 29 pontos após 24 rodadas, e está a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento.

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