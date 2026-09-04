O sérvio Sergej Savić-Savić, meio-campista do Al-Hilal, segue protagonizando um dos seus melhores inícios desde que chegou ao "Líder", após conseguir balançar as redes nas suas 3 primeiras partidas nesta temporada, colocando-se diante de uma oportunidade histórica de manter essa marca quando enfrentar o Al-Shabab, na noite de sexta-feira, pela quinta rodada da Liga Roshn.

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Savić marcou em 3 jogos consecutivos desde o começo da temporada, seu melhor arranque no aspecto ofensivo desde que veste a camisa do Al-Hilal, ficando a apenas um gol de alcançar 4 partidas seguidas balançando as redes, um feito que confirmaria o excelente momento ofensivo que o jogador vive atualmente.

Savić tem ainda um motivo adicional que o coloca como forte candidato a marcar no próximo confronto, já que o Al-Shabab é o clube contra o qual o astro sérvio mais conseguiu balançar as redes desde sua transferência para os gramados sauditas, tendo marcado 4 gols em seus confrontos anteriores.

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Esse número lhe dá uma grande vantagem moral antes do dérbi, especialmente porque Savić se tornou um dos elementos mais importantes do sistema ofensivo do Al-Hilal, e não se limita às suas funções no meio-campo, mas se desloca constantemente para a grande área e aproveita sua altura, seu porte físico e sua capacidade de lidar com cruzamentos e bolas paradas.

O último confronto do Al-Hilal diante do Al-Ahli foi uma das melhores partidas nas quais Savić se destacou, após desempenhar um papel importante na vitória do "Líder" por três a zero, conseguindo marcar um gol muito cedo que colocou sua equipe à frente logo aos 9 minutos do início da partida.