Um último passo separa o goleiro do Egito do Campeonato Marroquino

O goleiro egípcio Mohamed Abou Gabal chegou ao território marroquino, preparando o terreno para concluir sua transferência para as fileiras do Moghreb Tétouan durante a atual janela de transferências de verão, em um passo que aproxima o goleiro internacional de viver uma nova experiência nos gramados marroquinos.

Segundo o que noticiou o site "Al Botola" do Marrocos, Abou Gabal chegou ao Marrocos após alcançar um acordo final com a diretoria do Moghreb Tétouan sobre sua transferência para as fileiras do time, ficando o goleiro egípcio próximo de concluir os procedimentos de sua incorporação de forma oficial.

A contratação de Abou Gabal pelo Moghreb Tétouan se insere no âmbito das movimentações do clube para reforçar a posição de goleiro, em preparação para a nova temporada e sua participação nas competições do Campeonato Profissional, com o time apostando na experiência do goleiro egípcio para oferecer o reforço necessário.

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Espera-se que Mohamed Abou Gabal seja submetido aos exames médicos necessários durante o próximo período, para confirmar sua condição física antes de completar os demais procedimentos administrativos da negociação.

Após passar pelos exames médicos e completar os procedimentos exigidos, espera-se que Abou Gabal assine seus contratos com o Moghreb Tétouan, para que o clube anuncie oficialmente a incorporação do goleiro egípcio às suas fileiras durante a atual janela de transferências de verão.

Assim, Abou Gabal vive uma nova experiência fora dos gramados egípcios, depois de ter passado por diversas experiências com clubes diferentes, além de sua trajetória com a seleção do Egito, iniciando um novo desafio no Campeonato Marroquino com o Moghreb Tétouan.