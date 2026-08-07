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Um último passo separa Luca Zidane de um clube de Madri

Mercado da bola
L. Zidane
Argélia
Granada
Leganés
Segunda Division
Espanha
Argélia

O Leganés está próximo de contratar o goleiro argelino Luca Zidane, vindo das fileiras do Granada. 

Luca Zidane tem 28 anos, e seu contrato com o Granada se estende até o verão de 2027.

O jornal AS noticiou, citando fontes próximas ao Leganés, que o negócio já está acertado entre todas as partes e só falta a assinatura, que pode ser oficializada nesta sexta-feira.

Todos os indícios apontam que a operação será feita na forma de transferência, mediante um valor simples, com o pagamento de quantias adicionais atreladas ao nível de desempenho do goleiro.

Com a chegada de Luca Zidane, o Leganés completará seu elenco de 25 jogadores no time principal, o que eleva ao máximo o grau de urgência para resolver a questão da posição de goleiro.

Como noticiou o AS em reportagens anteriores, a situação do goleiro Juan Soriano se tornou mais complexa com o passar do tempo, até chegar à sua condição atual.

O clube havia informado a Soriano, há algum tempo, que não desejava sua permanência, mas, em vez de facilitar as condições de sua saída, o clube passou a exigir uma compensação financeira pela saída do goleiro.

Luca Zidane disputou 27 partidas pelo Granada na última temporada, sendo titular em todas elas, e sofreu 33 gols.

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