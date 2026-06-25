Um quarto de hora é o suficiente... Neymar iguala o feito histórico de Pelé

O astro brasileiro Neymar da Silva entrou para a história em grande estilo, após participar da vitória da seleção de seu país sobre a Escócia na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, marcando sua primeira participação na edição atual do torneio.

Neymar entrou como reserva no segundo tempo da partida, apenas um quarto de hora antes do fim, em seu primeiro jogo pela Seleção desde 981 dias, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado contra o Uruguai.

Neymar se tornou o quarto jogador na história da Seleção Brasileira a disputar quatro edições diferentes da Copa do Mundo, igualando a marca de três das maiores lendas da “Seleção”, segundo estatísticas da “Opta”.

Com essa participação, o ex-capitão da Seleção Brasileira se juntou a uma lista que inclui Djalma Santos, Pelé e Cafu, que já representaram a Seleção Brasileira em quatro edições diferentes da Copa do Mundo.

Neymar disputou as edições da Copa do Mundo de 2014, 2018, 2022 e 2026, continuando a escrever novos capítulos de sua rica trajetória internacional, apesar do longo período em que ficou afastado dos gramados devido a lesões.

Djalma Santos participou das edições de 1954, 1958, 1962 e 1966, enquanto Pelé participou das edições de 1958, 1962, 1966 e 1970, e Cafu fez o mesmo nos anos de 1994, 1998, 2002, 2006.

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