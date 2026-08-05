O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, definiu sua posição final sobre a transferência para o Al-Diriyah, recém-promovido à Liga Roshn Saudita, durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Diriyah de contratar Malcom por empréstimo até o final da próxima temporada.

De acordo com os relatos, o Al-Hilal estava aberto à proposta, diante de seu desejo de dispensar seu astro brasileiro, ao passo que o próprio jogador não havia dado sua aprovação final para a concretização da transferência.

No entanto, o jornal saudita "Okaz" confirmou que Malcom de fato aceitou a transferência para o clube recém-promovido à Liga Roshn Saudita durante a próxima temporada.

O Al-Hilal trabalha atualmente para resolver as questões financeiras com o ponta brasileiro, a fim de fechar o negócio de forma oficial nas próximas horas.

Malcom foi um dos principais destaques do Al-Hilal ao longo das três últimas temporadas, desde sua transferência para a equipe vindo do Zenit, da Rússia, em 2023, especialmente em sua primeira temporada, na qual o clube conquistou o título do campeonato de forma invicta.

Ao longo dos últimos três anos, o ponta brasileiro contribuiu para a conquista do título do Campeonato Saudita por uma única vez, além de dois títulos da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, e outros dois da Supercopa Saudita.