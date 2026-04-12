"Um momento histórico"... Enrique está prestes a dar um passo decisivo com o Paris Saint-Germain

Parece que o espanhol Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, está prestes a dar um passo decisivo com o clube francês.

O contrato do atual técnico espanhol termina no próximo ano, mas ele está negociando sua prorrogação até 2030. Apesar de o valor do salário no novo contrato não ter sido divulgado, acredita-se que ele esteja entre os três maiores salários de técnicos do mundo.

Segundo Fabrice Hawkins, colunista do site francês RMC Sport, a renovação do contrato de Luis Enrique está em negociação há vários meses e está indo muito bem. A relação pessoal, esportiva e institucional entre o clube parisiense e o técnico é excelente e está no auge atualmente.

Nesse contexto, o canal catariano “Al Kass” destacou que: “Luis Enrique provocou uma revolução no Paris Saint-Germain desde sua chegada em 2013, construindo uma identidade ofensiva ousada e uma cultura de equipe sólida. O resultado: domínio nacional, uma conquista histórica da Liga dos Campeões pela primeira vez em 2025 e o reconhecimento mundial como o melhor técnico do mundo”.

E continuou: “Por isso, o clube deseja recompensar seu técnico com um contrato milionário que garanta seu lugar à frente da comissão técnica nos próximos anos”.

Além dos aspectos financeiros, estão em andamento negociações sobre outras questões importantes. A questão principal é onde Luis Enrique e sua família irão morar nos próximos anos.

Atualmente, eles moram em Saint-Germain-en-Laye, mas pessoas próximas a ele pensam em se mudar para um local mais próximo, a fim de evitar deslocamentos diários repetitivos. A ideia é se estabelecer em “Noyers”, o que melhora o padrão de vida da família, o que representa uma prioridade máxima para o técnico.

Outra condição é que a renovação do contrato inclua a comissão técnica, especialmente Luis Campos.

Não parece que a questão dos salários do treinador e de sua equipe seja um obstáculo, e todos estão confiantes de que um acordo será alcançado em breve.

Espera-se amplamente que o contrato seja histórico e coloque Luis Enrique entre os treinadores mais bem pagos da Europa. O objetivo é consolidar este projeto esportivo de enorme sucesso.

Para atingir esse objetivo, será investido tudo o que for necessário para dar continuidade à trajetória de vitórias esportivas e à prestigiada posição internacional do Paris Saint-Germain sob o comando de Luis Enrique.

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