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"Um lance extremamente polêmico": Haj Moussa merecia o pênalti diante do Barcelona?

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
A. Hadj Moussa
Espanha
Países Baixos
Argélia

Polêmica precoce

 O argelino Anis Hadj Moussa, jogador do Feyenoord, foi o protagonista de um lance polêmico na partida de sua equipe contra o anfitrião Barcelona, na noite desta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Aos 21 minutos, o Feyenoord reclamou de um pênalti, quando Moussa tentou passar por entre os jogadores dentro da área e caiu ao chão, mas o árbitro mandou o jogo seguir e o árbitro de vídeo não interveio.

Por sua vez, a rede espanhola "Archivo VAR", especializada em casos de arbitragem, analisou o que aconteceu naquela jogada.

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A rede afirmou: "O árbitro de vídeo deveria ter intervindo no lance entre Cubarsí e Moussa? O jogador do Feyenoord se infiltrou entre os dois zagueiros e recolheu o pé para provocar o contato de forma proposital".

E concluiu: "Um caso extremamente polêmico, deixado a critério do árbitro de campo dentro do gramado".



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