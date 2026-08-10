Um jogador do NEC lamenta a chegada de Dusan Tadic: "Foi uma decepção"

Kaj Sierhuis está incomodado com seu papel de reserva no NEC, como disse o atacante ao De Gelderlander após o duelo entre NEC e Telstar (1 a 2).

Sierhuis chegou no começo do verão sem custos de transferência, vindo do Fortuna Sittard, onde marcou treze vezes na temporada passada e deu duas assistências.

Com isso, o NEC conseguiu vencer a disputa com, entre outros, o FC Utrecht, que também tinha forte interesse no ex-atacante de Ajax, Heracles, FC Groningen e Stade Reims.

Ainda assim, a fome do clube de Nijmegen não foi saciada e, na semana passada, Dusan Tadic foi contratado de forma repentina sem custos de transferência pelo clube, fazendo com que Sierhuis caísse uma posição na hierarquia.

O NEC agora conta com quatro atacantes: Tadic, Bryan Linssen, Sierhuis e Koki Ogawa. Ogawa ainda está lesionado, Linssen começou contra o Olympiakos e Tadic contra o Telstar. Sierhuis teve de começar duas vezes no banco e só entrou contra o Telstar, diante de quem marcou imediatamente.

“Tadic é um jogador fantástico e temos uma boa relação, mas agora ele recebeu preferência duas vezes. Aí eu penso: eu também poderia estar ali”, registrou o De Gelderlander nas palavras de Sierhuis.

“Dusan e Bryan podem jogar em várias posições”, continuou ele. “Tudo depende do tipo que o treinador procura para uma determinada partida. Não vou falar sobre primeiro, segundo ou terceiro atacante. Estou me esforçando ao máximo e, quando as chances aparecerem, preciso aproveitá-las.”

Sierhuis seguiu: “Foi uma decepção não poder entrar contra o Olympiakos. Ainda é cedo na temporada. Sei que é preciso ter paciência, mas você quer jogar uma fase preliminar da Champions League em Atenas.”