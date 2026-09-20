Um jogador do Feyenoord destoa completamente: "As coisas fáceis parecem difíceis com ele..."

O Feyenoord causou grande impressão na tarde de domingo ao atropelar o FC Utrecht por nada menos que 5 a 0, mas, segundo Kees Kwakman, houve um nome que destoou completamente entre os rotterdammers.

Os rotterdammers praticamente já haviam decidido a partida no De Kuip antes do intervalo. Anis Hadj Moussa marcou duas vezes, e Nacho Ferri também balançou as redes, fazendo com que o Feyenoord fosse para o vestiário com uma confortável vantagem de 3 a 0.

Depois do intervalo, no entanto, o Utrecht teve uma enorme oportunidade de reagir. O goleiro do Feyenoord, Tjark Ernst, só tocou parcialmente em um cruzamento rasteiro vindo da linha de fundo de Niklas Vesterlund, e Dani de Wit de repente ficou com uma grande chance, mas Tsuyoshi Watanabe conseguiu se jogar na frente da finalização no último instante.

Pouco depois, quase deu errado de novo para o goleiro do Feyenoord. Em uma finalização não muito convincente de De Wit, Ernst deu um rebote perigoso, e Yoann Cathline ficou perto de marcar para o Utrecht.

Kwakman observa com espanto a atuação do goleiro. “Esse goleiro do Feyenoord, meu Deus... Às vezes ele faz bolas fáceis parecerem muito difíceis”, afirmou o ex-jogador no estúdio da ESPN.

Segundo Kwakman, Ernst exagerou especialmente naquela segunda situação e fez a defesa parecer mais complicada do que realmente precisava ser. “Aí você pensa: foi uma defesa difícil. Mas, quando você olha, pensa: dava para ter segurado essa bola também.”

Por isso, na visão do analista, o Feyenoord escapou bem em duas ocasiões de sofrer um gol, embora isso não mudasse em nada a diferença entre as equipes no De Kuip. “O Feyenoord escapa duas vezes de sofrer um gol ali, mas isso foi tudo do Utrecht. Isso naturalmente é muito pouco da parte deles”, disse Kwakman, que ressaltou que os visitantes sequer tiveram um único toque na bola dentro da área do time de Roterdã antes do intervalo.