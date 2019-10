Um Flamengo sem o "peso" das frustrações dos últimos anos

Entre os onze titulares, apenas três jogadores passaram por momentos conturbados no clube

Nos últimos anos, a torcida do colecionou frustrações. Apesar da reorganização financeira, o time não conseguia alcançar os objetivos e sempre batia na trave. O quase, inclusive, se tornou um grande fardo para o elenco rubro-negro, que carregava consigo não só a responsabilidade como também o peso das últimas tentativas.

No entanto, nesta temporada, o Flamengo fez a limpa no elenco e trouxe nada menos do que oito contratações (Rodrigo Caio, Pablo Marí, Rafinha, Filipe Luís, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol) que assumiram de pronto a titularidade da equipe. Entre os 11 iniciais de Jorge Jesus, poucos são os que conheceram as frustrações passadas. Hoje, apenas Diego Alves, Willian Arão e Ribeiro fizeram parte de derrotas doloridas.

Esse é um fator importante, afinal, o atual elenco não sente o peso desses últimos anos, jogando mais leve e solto. A cobrança maior é por conta do alto investimento, que vai sendo contornado pelo desempenho em campo, com a liderança folgada no Brasileiro e a boa campanha na .



(Foto: Lucas Uebel / Correspondente)

Na beira do campo, um treinador experiente que está entendendo o DNA do clube. Busca o ataque e é preciso nas entrevistas. Entende bem o ambiente que está inserido e não tem vícios ou laços com o futebol brasileiro que poderiam atrapalhar o relacionamento. O casamento vem dando frutos. É difícil que o Flamengo perca, por exemplo, o título do Campeonato Brasileiro. São dez pontos à frente do , vice-líder, restando 11 rodadas.

Na quarta-feira, um jogo que pode entrar para a história. Caso avance, será apenas a segunda final do Flamengo na Copa Libertadores. Um feito importante, levando em conta que somente a maior geração do clube foi capaz de atingir. Quem sabe, não é mais um peso que o atual elenco ajudará a tirar das costas do ?

O Flamengo encara o nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta das semifinais da Copa Libertadores da América. Na partida de ida, empate por 1 a 1 em Alegre. Quem avançar, encara o vencedor de x .