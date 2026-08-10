Um final surpreendente: por que Turki Al-Sheikh desistiu da compra do Derby County?

Terminou de forma surpreendente um dos mais destacados projetos de investimento saudita no futebol inglês, depois que naufragou o negócio de aquisição, pela empresa "Leon Sport", ligada ao conselheiro Turki Al-Sheikh, da participação majoritária no Derby County, apesar de as negociações terem chegado a estágios avançados e de terem sido obtidas as aprovações regulatórias necessárias para concluir a operação de aquisição.

O cenário que, há apenas alguns dias, parecia próximo do anúncio oficial da transferência de propriedade do clube, virou de forma inesperada, depois que o Derby County recebeu uma notificação da empresa informando que não desejava dar continuidade aos procedimentos da aquisição, encerrando assim o negócio cujas negociações se estenderam por vários meses.

Um negócio que avançou bastante

As negociações da "Leon Sport" com o Derby County não estavam em seus estágios iniciais; pelo contrário, já haviam chegado a um ponto extremamente avançado, depois que o processo de aquisição foi submetido à análise dos órgãos regulatórios competentes do futebol inglês.

O Derby County confirmou que o negócio obteve a aprovação tanto do Órgão Regulador Independente do Futebol quanto da Liga de Futebol Inglesa, e o clube recebeu o aviso de aprovação ao longo da semana passada, o que fez com que a conclusão da operação de venda parecesse apenas uma questão de tempo.

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Mas foi precisamente após esse passo que aconteceu a reviravolta surpreendente, depois que a empresa informou ao clube que não desejava concluir a operação de aquisição.

Derby County sai do mercado

O clube inglês tratou de definir rapidamente sua posição quanto ao futuro, anunciando que as negociações para a venda de uma participação de controle à "Leon Sport" não teriam continuidade, e que o Derby County não estava mais à venda.

Com base nisso, o clube seguirá operando sob a propriedade e o apoio da empresa "Clowes Developments", encerrando-se uma das mais destacadas tentativas de mudança de propriedade do clube nos últimos meses sem chegar à etapa de execução final.

O aguardado negócio havia despertado grande interesse na Inglaterra, especialmente com as expectativas de que a entrada de um novo investidor pudesse dar ao Derby County um forte impulso financeiro que o ajudasse a reforçar seu elenco e a competir com força pelo objetivo de retornar à Premier League.

Al-Sheikh revela o motivo da desistência

Após o anúncio do Derby County, Turki Al-Sheikh publicou uma mensagem em sua conta na plataforma "X", na qual revelou os motivos que levaram a empresa a não dar continuidade ao negócio.

Al-Sheikh fez questão, de início, de agradecer à diretoria do clube e a todos os que participaram das negociações, mas esclareceu que a longa duração dos procedimentos regulatórios acabou consumindo muito tempo, até que a operação chegou a um estágio em que o tempo restante já não era suficiente para se preparar da forma necessária para a temporada.









Al-Sheikh disse: "Gostaria de agradecer a todos no Derby County Football Club, e a todos os que participaram deste processo, pelo trabalho árduo ao longo dos últimos meses".

O tempo virou a equação

O conselheiro saudita esclareceu que a empresa sabia desde o início que os procedimentos do Órgão Regulador Independente do Futebol demandavam tempo, afirmando seu total respeito por esses procedimentos, mas apontou, ao mesmo tempo, que o início da temporada mudou os cálculos.

E acrescentou: "Sabíamos que os procedimentos do Órgão Regulador Independente do Futebol levam tempo, e respeitamos plenamente a importância disso, mas, infelizmente, com a temporada já em andamento, não nos restou tempo suficiente para preparar a equipe ou o clube para a próxima temporada".

Assim, ao que parece, o fator tempo desempenhou o papel mais decisivo na mudança de posição dos investidores, depois que se tornou difícil executar o projeto da forma como o vinham planejando antes do início da temporada.

A porta não foi fechada em definitivo

Apesar de desistir do negócio no momento atual, Al-Sheikh não descartou a possibilidade de desdobramentos futuros, afirmando que o contato com o clube seguirá no período que vem pela frente.

E disse: "Após uma análise cuidadosa, não achamos que seja correto seguir em frente no momento atual sem que estejam presentes as preparações necessárias, mas permaneceremos em contato com o clube e veremos o que pode acontecer no futuro".

E assim o negócio terminou por ora, mas a forma como saiu de cena deixa a porta aberta à possibilidade de retomada das negociações no futuro, especialmente porque o projeto havia chegado a estágios avançados e obtido as aprovações regulatórias antes de a situação mudar de forma surpreendente.