“Um entre muitos”: Lothar Matthäus rebate declarações de Lamine Yamal sobre a Bola de Ouro

Em entrevista à Sky, o recordista de jogos pela seleção alemã declarou que de forma alguma vê o atacante de 19 anos do Barça como o principal favorito à conquista da prestigiosa premiação.

"Lamine Yamal foi campeão mundial com a Espanha e venceu o campeonato com o Barcelona, mas não foi tão chamativo quanto outros jogadores", declarou Matthäus. Na equipe espanhola, que se sagrou campeã no torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, ele teria sido apenas "um entre muitos", enquanto outros jogadores é que fizeram a diferença.

Yamal "nunca entrou no ritmo com o qual brilhou no passado e que voltou a ter na atual temporada". O jogador de 19 anos é "um jogador extraordinário, mas, apesar dos dois grandes sucessos, não foi o ano de Lamine Yamal", afirmou Matthäus.

O favorito pessoal do ex-jogador de 65 anos, por outro lado, é o atacante do Bayern de Munique, Harry Kane. "Ele venceu a Chuteira de Ouro, marcou na Copa do Mundo e fez gols importantes na Liga dos Campeões. Além disso, conquistou dois títulos com o Bayern de Munique e chegou às semifinais da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo."

Getty Images

Que chances Lamine Yamal vê para si na disputa pela Bola de Ouro?

Recentemente, Yamal chamou atenção com declarações segundo as quais ele se vê pessoalmente como favorito a vencer a Bola de Ouro. "(Kylian) Mbappe e eu, nós somos os dois melhores do mundo, mas acho que neste ano eu a teria merecido. Para mim, isso é claro, e todo mundo que assiste aos jogos sabe disso."

Com a camisa do Barcelona, o ponta venceu o título de LaLiga no ano passado e, no total, somou 42 participações em gols em 45 partidas por todas as competições (24 gols e 18 assistências). Seu maior argumento para ficar com o prêmio é, sem dúvida, o título mundial com a Espanha.

A gala da Bola de Ouro acontece em 26 de outubro, em Londres. Desde 2022, o prêmio não é mais dado ao melhor jogador de um ano-calendário, mas sim de uma temporada. Em 2025, Ousmane Dembélé foi premiado e venceu o troféu pela primeira vez.