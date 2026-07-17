Um duro golpe para o Barcelona... O Real Madrid anuncia oficialmente uma nova contratação

O Real Madrid de basquete anunciou, na noite desta sexta-feira, a contratação oficial do ala francês Timothée Lofau-Cabarrot (31 anos, 1,98 metro) por duas temporadas, após chegar a um acordo definitivo com o Baskonia quanto à compensação financeira, em uma negociação considerada um duro golpe para o Barcelona, que buscava intensamente contratar o jogador da seleção nacional.

O jornal espanhol “AS” revelou que o Real Madrid chegou a um acordo preliminar com o jogador no dia 5 de julho deste ano, mas a negociação ficou paralisada devido às discussões com o Baskonia, que detinha o direito de preferência na contratação do ala após o término de seu contrato em 30 de junho passado, antes que o assunto fosse definitivamente resolvido após negociações rápidas entre os dois clubes.

O clube real conseguiu contratar o artilheiro da Liga Espanhola de Basquete (Liga Indesa) na última temporada, membro do time titular da liga, quarto colocado na votação para o prêmio de melhor jogador e um dos principais artilheiros da EuroLiga, registrando números excepcionais de 18,1 pontos por partida na Liga Espanhola e 18,2 pontos na EuroLiga.

O jogador francês havia impressionado a todos na última final da Copa do Rei contra o Real Madrid, onde marcou 28 pontos em apenas 28 minutos em uma atuação histórica, o que o colocou no radar do Real Madrid, que se apressou em fechar a negociação.

Esta é a segunda contratação anunciada pelo Real Madrid, depois de Jaime Pradella, desde que Pedro Martínez assumiu o comando da equipe, em uma clara demonstração das ambições do clube de montar um time capaz de disputar todos os títulos.

Em suas primeiras declarações, Lovau Cabarrot disse: “Escolhi o Real Madrid porque é um dos maiores clubes do mundo. Queria ficar na Espanha e, como estou no auge da minha carreira agora, quero conquistar o máximo possível de títulos”.