VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

Traduzido por

Um duro golpe... O Bayern de Munique perde seu craque contra o Real Madrid

L. Karl
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Alemanha
Espanha

Ausência importante atrapalha os planos de Kompany

O belga Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, sofreu um duro golpe após a importante vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, na última terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida viu o Bayern de Munique abrir uma vantagem de dois gols, marcados por Luis Díaz e Harry Kane aos 41 e 46 minutos, antes de Kylian Mbappé diminuir a diferença para o Real Madrid aos 74 minutos, mantendo as esperanças do time espanhol antes do jogo de volta.

A partida de volta está marcada para o próximo quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem avança às semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain.

O site oficial do Bayern de Munique anunciou que o jogador Lennart Karl sofreu uma ruptura de fibras musculares na coxa direita, após exames médicos realizados pela equipe médica do clube.

O comunicado esclareceu que o jogador de 18 anos ficará afastado dos gramados por um período, após a confirmação da gravidade da lesão, em mais um golpe para a comissão técnica antes dos jogos decisivos.

Por sua vez, o jornalista Kerry Howe, da rede “Sky Sport”, mencionou em sua conta na plataforma “X” que o jogador ficará afastado dos gramados por cerca de três semanas.

Ele indicou que Lennart Karl ficará de fora da partida de volta contra o Real Madrid, bem como do confronto contra o Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha, além da possibilidade de ficar de fora da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, caso a equipe se classifique.

Essa ausência é um golpe técnico para o técnico Vincent Kompany em um momento delicado da temporada, diante da pressão dos jogos e da vontade do Bayern de Munique de continuar sua trajetória rumo ao título europeu.

Publicidade