Um desfecho dramático? O Ajax não poderá disputar eventuais repescagens no Johan Cruijff ArenA

O Ajax ocupa a quinta posição na Vriendenloterij Eredivisie e, após a derrota por 1 a 2 para o FC Twente, as chances de o clube de Amsterdã disputar os play-offs voltaram a aumentar. Caso esse cenário se concretize em maio, o Ajax terá um problema em relação aos jogos em casa.

O campeão e o segundo colocado se classificam diretamente para a Liga dos Campeões, enquanto o terceiro colocado chega à fase preliminar. O quarto colocado na Eredivisie recebe uma vaga para a fase preliminar da Liga Europa.

Caso o terceiro colocado, o NEC, vença a Eurojackpot KNVB Beker e termine entre os três primeiros, o lugar para a fase de grupos da Liga Europa vai para o quarto colocado. Se o NEC terminar entre os quatro primeiros, o quinto colocado entra na segunda fase preliminar da Liga Europa.

Os times classificados entre o quinto e o oitavo lugar disputam a última vaga europeia. O Ajax ocupa agora a quinta posição, dois pontos atrás do Twente, que saiu da Johan Cruijff ArenA com três pontos valiosos.

De qualquer forma, o estádio do Ajax não estará disponível para a semifinal dos play-offs em 21 de maio e para a final em 24 de maio. Nesse período, está programada uma série de shows de Harry Styles. O astro pop se apresentará em Amsterdã nos dias 16, 17, 20, 22, 23, 26, 29 e 30 de maio e nos dias 4 e 5 de junho de 2026.

O Ajax parece, portanto, ter que se deslocar para outro estádio. Outra possibilidade é abrir mão da vantagem de jogar em casa, embora seja questionável se a diretoria do clube concordará com isso no final desta temporada.

“O estádio está sempre reservado para jogos do Ajax na Eredivisie, na Copa e em competições europeias, mas o período de meados de maio a meados de julho é uma exceção”, afirmou um porta-voz da ArenA em março à ANP.

O Ajax pareceu ter um problema semelhante há dois anos, quando a ArenA estava reservada para o De Toppers. No fim das contas, o clube conseguiu garantir uma vaga nas competições europeias através do campeonato.