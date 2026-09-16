A derrota do Manchester United para o Brighton na Copa da Liga Inglesa marcou um número histórico chocante, depois que o Manchester United desperdiçou uma vantagem de dois gols no Old Trafford e acabou eliminado da competição após perder por 3 a 2.

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Segundo a rede de estatísticas de futebol Opta, o Manchester United perdeu em casa depois de estar em vantagem por dois gols pela primeira vez em mais de 50 anos, em um episódio que não se repetia com o clube desde setembro de 1976.

A última vez em que o Old Trafford viu o Manchester United cair apesar de estar à frente por dois gols remonta ao confronto com o Tottenham em setembro de 1976, quando a partida terminou com a derrota dos donos da casa por 3 a 2.

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Essa estatística veio para aumentar a amargura da noite do Manchester United diante do Brighton, depois que o time começou a partida de forma ideal e conseguiu marcar dois gols cedo, antes de perder totalmente o controle durante o restante do jogo.

Shea Lacey marcou o primeiro gol do Manchester United aos oito minutos, antes de Mason Mount acrescentar o segundo apenas dois minutos depois, dando ao seu time uma grande vantagem e colocando o Brighton diante da difícil missão de voltar à partida.

Mas o Brighton conseguiu diminuir a diferença antes do fim do primeiro tempo, depois empatou no segundo tempo, antes de completar sua virada com o terceiro gol, transformando a desvantagem de dois gols em uma vitória emocionante por 3 a 2.

E assim, o Brighton não apenas eliminou o Manchester United da Copa da Liga, mas também provocou o registro de um número histórico raro no Old Trafford, ao trazer de volta à tona uma lembrança que remonta a mais de meio século.