Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro League
Ahmed Mansy

Traduzido por

Um cenário improvável dá ao Al-Nassr o título do Campeonato Saudita contra o Al-Hilal

O "Al-Alamy" pode reconquistar a Liga Roshen da melhor maneira possível

O Al-Nassr tem uma oportunidade de ouro para garantir o título da Liga Saudita Roshen nesta temporada 2025-2026 contra o vizinho e rival tradicional, o Al-Hilal.

O Al-Hilal ficou 5 pontos atrás do Al-Nassr, líder da classificação da Liga Saudita, após empatar com o Al-Taawoun por 2 a 2, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na 27ª rodada da Liga Roshen.

Com isso, o Al-Nassr pode conquistar o título da Liga Saudita no confronto contra o Al-Hilal, no próximo dia 7 de maio, no estádio Al-Awal Park, na 32ª rodada da Liga Roshen.

Antes dessa partida, o Al-Nassr disputará quatro jogos na Liga Roshen, contra Al-Akhdoud, Al-Ittifaq, Al-Ahli e Al-Qadsia, nas rodadas da 28ª à 31ª.

Caso o Al-Nassr vença essas partidas, a diferença para o Al-Hilal, segundo colocado, permanecerá em 5 pontos antes do clássico de Riyadh, desde que o “Al-Hilal” também vença todas as suas partidas.

E se o Al-Nassr conseguir vencer o Al-Hilal no clássico, a diferença aumentará para 8 pontos, faltando apenas duas rodadas para o fim da temporada, o que significa a conquista do título da Liga Roshen pelo “Al-Alamy”.

Este título será o primeiro do Al-Nassr na Liga Roshen, após um hiato de sete anos, desde que o conquistou pela última vez em 2019.

