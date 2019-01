Uefa seleciona 50 nomes sub-21 para ficar de olho em 2019

A lista tem o nome de apenas dois brasileiros: Vinícius Júnior e Éder Militão

Através de seu site oficial, a Uefa listou, com ajuda de seus correspondentes espalhados pelo continente, uma lista com os melhores jogadores sub-21 do futebol.

Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Éder Militão, do Porto, foram os únicos brasileiros listados. Jadon Sancho, destaque do Borussia Dortmund líder da Bundesliga, e Ianis Hagi, filho do lendário romeno Gheorghe Hagi também foram incluídos. Confira abaixo!