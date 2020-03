Uefa cogita jogo único já nas quartas da Liga dos Campeões após paralisação

Entidade europeia está estudando como finalizar seus campeonatos em meio a pandemia do coronavírus

A Liga dos Campeões e a foram oficialmente suspensas na manhã desta sexta-feira em decorrência do avanço do coronavírus no continente. Com isso, fica a dúvida de como o campeonato será decidido.

A paralisação acontece no meio das disputas das oitavas de final de ambos campeonatos. Apenas na Liga dos Campeões temos quatro de oito times classificados para as quartas ( , , e ). O restante das partidas ainda não tem definição.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

Porém, de acordo com o Corriere dello Sport, a Uefa já está estudando um modo para finalizar suas copas. O formato tradicional, com jogos de ida e volta e viagens internacionais, não deve ser seguido nesta temporada. Para os campeonatos não terminarem sem definições, já surgem algumas propostas.

O que pode acontecer é um "Final Four" ou um "Final Eight": os duelos seriam disputados a partir das semis ou das quartas de final em jogo único e em um único local, para que as delegações não tenham que fazer deslocamentos.

Os locais para a realização dos jogos, ainda segundo o jornal italiano, seriam as sedes previamente estabelecidas para receber as finais das copas: a , no caso da Liga dos Campeões, e a , no caso da Liga Europa.

Ainda não há nenhuma decisão oficial. Em toda Europa, diversos campeonatos estão suspensos por conta do coronovírus. Clique aqui para saber mais.