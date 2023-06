Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela última rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Udinese e Juventus se enfrentam na tarde deste domingo (4), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, pela última rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo do Star+, no streaming.

Sem vencer há três jogos, a Udinese já está com a permanência na primeira divisão garantida. Com 46 pontos, registrou 11 vitórias, 13 empates e 13 derrotas no torneio. Aproveitamento de 41%.

Já a Juventus entrará em campo brigando por uma vaga na Europa League 2023/24. Atualmente, está em sétimo lugar com 59 pontos, e vem de duas derrotas seguidas. Além da vitória, a Juve precisa torcer por tropeços de Roma ou Atalanta.

Em 103 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 68 vitórias, contra apenas 13 da Udinese, além de 22 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Italiano 2022/23, a Juve venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Udinese: Marco Silvestri; Pérez, Bijol e Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric e Leonardo Buta; Thauvin; Nestorovski. Técnico: Andrea Sottil.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Técnico: Allegri.

Desfalques

Udinese

Marvin Zeegelaar cumprirá suspensão, enquanto Kingsley Ehizibue, Enzo Ebosse, Isaac Success e Gerard Deulofeu estão lesionados.

Juventus

Paul Pogba e Mattia De Sciglio seguem fora.

Quando é?