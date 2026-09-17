Tyrell Malacia dará sequência à carreira no FC Cincinnati. É o que informa a Voetbal International. Na quinta-feira, o lateral-esquerdo de 27 anos chegou a um acordo com o clube dos Estados Unidos.

A notícia não chega exatamente do nada. Na quarta-feira, a jornalista americana Laura Pfahler já havia publicado fotos de Malacia no campo de treinamento do Cincinnati, onde ele estava em período de testes.

Agora, ele chegou a um acordo por um contrato até meados de 2027, com opção por mais um ano. Malacia também teria tido a opção de escolher entre clubes da Espanha, do Brasil e do Oriente Médio, mas optou pela Major League Soccer.

O Cincinnati ocupa atualmente a nona posição da Conferência Leste da MLS. Daqui a pouco mais de um mês, o clube enfrentará o Inter Miami de Lionel Messi.

Malacia estava sem clube desde sua saída do Manchester United neste verão. Revelado pelo Feyenoord, ele conviveu com muitos problemas de lesão nos últimos anos.

Ele começou bem seu período na Inglaterra, mas sofreu uma lesão no joelho. Uma operação deu errado, o que fez com que ele ficasse anos sem entrar em campo pelo clube.

Na temporada passada, ele ainda pôde atuar algumas vezes sob o comando de Michael Carrick, mas uma renovação de contrato já não era mais uma possibilidade. Agora, o defensor de 27 anos, que há duas temporadas ainda atuou brevemente por empréstimo no PSV, escolhe, portanto, o Cincinnati.