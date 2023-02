Paulo Turra leva Athletico ao seu melhor desempenho em 15 anos no Paranaense

Além de estar invicto no torneio, o time de Paulo Turra marcou 24 gols e sofreu apenas 6 em 10 jogos

Quando Felipão deixou a rotina à beira do gramado para se tornar dirigente e empossou seu principal auxiliar, Paulo Turra, como treinador principal do Athletico, pouca gente imaginou que ele seguraria tão bem a bronca de comandar o atual vice da Libertadores.

No Paranaense deste ano, o time de Turra soma nove vitórias e um empate (o clássico Atletiba) em 10 jogos, melhor desempenho da equipe em mais de uma década. Não à toa, essa atuação já garantiu a classificação antecipada e o direito de sempre decidir em casa.

É claro que Turra ainda tem um longo caminho pela frente e será testado em confrontos mais desafiadores do que os que tem encontrado no Estadual, mas não é justo relativizar os números que o ex-braço direito de Felipão tem alcançado nesse início de projeto.

Athletico-PR

Além de estar invicto no torneio, o time comandado por ele marcou 24 gols (média de 2,4 por partida) e sofreu apenas 6 (menos de um por partida). Isso representa aproveitamento de 93,3% dos pontos válidos até aqui — apenas 2 pontos perdidos entre 30 disputados.

Considerando só as 10 primeiras partidas do Athletico pelo Paranaense, este desempenho é muito superior ao de campanhas que terminaram em título, como o tricampeonato de 2018 (80%), 2019 (66,6%) e 2020 (73,3%), por exemplo.

Em 15 anos, só 2008 supera 2023 nas primeiras 10 rodadas. Naquela ocasião, o clube emplacou uma série de 12 vitórias, entrando para a história do clube ao bater o recorde de 11 triunfos consecutivos em 1949 — campanha que deu ao Athletico o apelido de Furacão.

Athletico-PR

É claro que pesa a favor o fato de estarmos utilizando a mesma base do ano passado, enquanto, nos anos anteriores, o clube optou por jogar o Paranaense com um time de jovens, muitas vezes com pouco entrosamento entre si — o famoso “Aspirantes”.

Em todo caso, Turra tem conseguido usar as partidas do Estadual para evoluir alguns setores (como o ofensivo, onde Pablo e Terans têm se destacado), ainda que siga buscando soluções para velhos problemas (como a zaga e sua tentação por bola aérea).

Os grandes jogos virão a partir de abril, quando teremos a fase de grupos da Libertadores, a terceira fase da Copa do Brasil e as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, este ano reforçado por times tradicionais vindos da divisão de acesso e alguns “novos ricos”.

Março é, portanto, a última oportunidade para o Athletico encontrar as peças de reposição certas, encaixar o jogo e mostrar que tudo o que foi feito até aqui não foi obra do acaso ou fruto da fragilidade dos adversários locais.

Afinal, teremos novamente um calendário cheio em 2023 e seguimos com a ambiciosa meta de estar entre os primeiros em todas as competições, objetivo que torna a “pré-temporada” estadual ainda mais estratégica para os planos atleticanos.

Desempenho do Athletico nos 10 primeiros jogos pelo Paranaense nos últimos 16 anos:

2023: 9 vitórias, 1 empate, 0 derrotas (93,3% de aproveitamento)

2022: 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota (56,6% de aproveitamento)

2021: 4 vitórias, 1 empates, 5 derrotas (43,3% de aproveitamento)

2020*: 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas (73,3% de aproveitamento )

) 2019*: 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas (66,6% de aproveitamento)

2018*: 7 vitórias, 3 empates, 0 derrotas (80% de aproveitamento)

2017**: 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas (40% de aproveitamento)

2016*: 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas (53,3% de aproveitamento)

2015: 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas (36,6% de aproveitamento)

2014: 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas (50% de aproveitamento)

2013**: 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas (36,6% de aproveitamento)

2012**: 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota (76,6% de aproveitamento)

2011: 6 vitórias, 0 empates, 4 derrotas (60% de aproveitamento)

2010: 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota (70% de aproveitamento)

2009*: 7 vitórias, 3 empates, 0 derrotas (80% de aproveitamento)

2008**: 10 vitórias, 0 empates, 0 derrotas (100% de aproveitamento)

*Ano em que a equipe foi campeã

**Ano em que a equipe foi vice-campeã