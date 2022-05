Turco é comparado a Cuca e mantém prestígio no Atlético-MG

Contestado por parte da torcida, o técnico argentino conta com o respaldo da diretoria após títulos no primeiro semestre e bom início de Brasileirão

Antonio Mohamed, conhecido como El Turco, é contestado por parte da torcida do Atlético-MG. Contudo, mantém o prestígio nos bastidores do clube. O departamento de futebol aprova os primeiros meses de trabalho do técnico argentino e faz comparações ao que era feito por Cuca, seu antecessor na Cidade do Galo. O saldo, na visão da diretoria, é bastante positivo, conforme apurado pela GOAL.

Internamente, foi feita uma avaliação do que os dois fizeram nos primeiros meses do ano. A cúpula analisou resultados à mesma altura e o relacionamento com o plantel. No comparativo interno, o estrangeiro leva vantagem em relação ao brasileiro.

O departamento de futebol e a direção-executiva do Atlético-MG — que inclui o presidente Sérgio Coelho e os mecenas — aprovam o trabalho feito por Antonio Mohamed na capital mineira. O técnico foi campeão do Estadual e da Supercopa do Brasil, únicos títulos possíveis até aqui. Cuca também venceu o Mineiro no primeiro semestre de 2021.

Mais artigos abaixo

As primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro também foram avaliadas. Cuca obteve 13 pontos em oito jogos disputados e ocupava a quinta colocação, enquanto Turco Mohamed soma 15 pontos e está na vice-liderança, com a mesma pontuação do líder Palmeiras. As duas equipes sofreram o mesmo número de gols (oito cada), e o time comandado pelo argentino fez 13 gols, três a mais que o de Cuca.

Embora seja questionado por parte da torcida neste início de trabalho, Turco Mohamed mantém o prestígio nos bastidores do Galo e nem sequer tem a sua saída cogitada pela diretoria. O técnico argentino seguirá à frente do Atlético-MG e com respaldo de diretoria e departamento de futebol.

O relacionamento com o elenco é outro aspecto positivo para a diretoria do Atlético. Cuca teve problemas com Hulk no início de 2021, enquanto Mohamed não se desentendeu com ninguém durante a sua passagem pela Cidade do Galo.