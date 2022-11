Tunísia x Austrália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções buscam a recuperação no Grupo D neste sábado (26); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória na Copa do Mundo do Qatar, Tunísia e Austrália se enfrentam neste sábado (26), às 7h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

A Austrália tentará se recuperar da dura derrota sofrida para a França por 4 a 1 na rodada de estreia, enquanto a Tunísia empatou sem gols com a Dinamarca.

Sem desfalques, a Tunísia pode repetir a base da estreia. A principal novidade pode ser a presença de Wahbi Khazri, artilheiro da seleção com 24 gols, no lugar de Anis Ben Slimane, enquanto Youssef Msakni e Issam Jebali podem seguir no time.

Já a Austrália, apesar do resultado desastroso, pode ter a mesma equipe em campo, com Mitchell Duke liderando o ataque dos Socceroos. Mathew Leckie, maior artilheiro da equipe com 13 gols, e Goodwin, que marcou contra a França, também devem manter suas respectivas vagas.

Escalações

Escalação do provável da Tunísia: Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Khazri, Jebali, Msakni.

Escalação do provável da Austrália: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Behich; Mooy; Leckie, Irvine, McGree, Goodwin; Duke.

Desfalques

Tunísia

A Tunísia não relatou problemas com lesões desde a estreia na competição com a Dinamarca.

Austrália

Martin Boyle, com problema no joelho, foi cortado e deu lugar a Marco Tilio.

Melhores apostas e dicas

A Tunísia é favorita contra a Dinamarca nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória da Tunísia, $ 3.30 no empate e $ 3,75 caso os australianos vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,66 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols nos dois tempos, pagando-se $ 2,03 caso positivo, e $ 1,76 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo D

POS. TIME V E D SG PTS 1º França 1 0 0 3 3 2º Tunísia 0 1 0 0 1 3º Dinamarca 0 1 0 0 1 4º Austrália 0 0 1 -3 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Tunísia na Copa 2022

Nenhum gol marcado

Artilheiros da Austrália na Copa 2022

Craig Goodwin: 1 gol

Tunísia e Austrália: Participações em Copas

A Tunísia disputa a sua sexta Copa do Mundo, a segunda consecutiva, mas nunca avançou da primeira fase. Seu principal feito histórico aconteceu logo na estreia do Mundial, em 1978, quando foi a primeira seleção da África a vencer um jogo de Copa. Na ocasião, bateu o México por 3 a 1.

Do outro lado, a Austrália também disputa a sua sexta Copa do Mundo (1974, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). A sua melhor colocação aconteceu em 2006, no Mundial da Alemanha. Na ocasião, foi eliminada pela Itália, campeã da edição, por 1 a 0, com gol de Totti.

Quando é?