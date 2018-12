Tudo certo entre Rabiot e Barcelona, garante jornal francês

Após afirmar que deseja sair do PSG, jogador e o clube catalão já chegam a um acordo para 2019

O diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Antero Henrique, anunciou que Adrien Rabiot não irá mais jogar no clube parisiense após dizer que não renovaria seu contrato.

“Não há mais negociações. Foi uma decisão tomada pelo clube depois de uma reunião com o jogador. Rabiot me informou que não renovaria o contrato e que queria deixar o clube no final da temporada, ou seja, no final de seu contrato. Para ele, isso teria uma consequência muito clara: permanecer no banco por um período indefinido”, disse Henrique ao Yahoo Sports França.

“Não posso assegurar que Rabiot irá terminar a temporada conosco, pois ele não disse ‘sim’ ao PSG. Então tudo é possível”.

O jornal francês Le Parisien revelou que o meia já chegou a um acordo com o Barcelona sobre sua transferência para 2019. Caso se concretize a negociação, tudo indica que o francês poderá estar em campo pelo Barça nas oitavas de final da Champions League, contra o Lyon, duelo marcado para 19 de fevereiro.

O contrato de Rabiot com o PSG terminaria em 30 de junho de 2019, mas pode haver algum tipo de compensação para que ele não seja punido e fique sem jogar até o final da campanha 2018/19.